ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: سيدي محمد بن عبد القادر البرحيلي -الحلقة 96

بدر المقري

مَا فَتِئَ الأستاذ محمد علال سيناصر شفاه الله مذ عرفته يكثر من الثناء على الفقيه سيدي محمد البرحيلي يرحمه الله و يذكر فضله عليه في صباه، حتى ظننت أنه لم يعرف سواه في مرحلة الطلب الأولى. و تيقنت أن المفضى في تعلق ذلك الفتى بشيخه في (درب السانية) في حي (أولاد عمران) بالمدينة القديمة، إلى تقواه و إجادته تحفيظ القرآن الكريم. فكأن الفقيه سيدي محمد البرحيلي معني بحديث رسول اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: » ألَا أُنبِّئُكم بِخيارِكم؟، فقالوا: بَلى يا رسولَ اللهِ، فقال: خِيارُكم الَّذين إذا رُؤُوا ذُكِر اللهُ عزَّ وجلَّ. »

وإذا كان ثناء الأستاذ محمد علال سيناصر يكفي ويغني، فإن مما يعكس الوجه الآخر في سيدي محمد البرحيلي يرحمه الله أنه كان من المنتسبين إلى حمل العلوم الشرعية. ولعل فيه بعض صفات من عناهم ابن بشكوال الأندلسي (توفي سنة 578 هجرية) في قوله:

⦁ أهلا وسهلا بالذين أحبهم ☆ و أودهم في الله ذي الآلاء

⦁ أهلا بقوم صالحين ذوي تقى ☆ خير الرجال و زين كل ملاء

⦁ لهم المهابة والجلالة و النهى ☆ وفضائل جلت عن الإحصاء

ولد الفقيه المقرئ المدرس الصالح سيدي محمد بن عبد القادر بن محمد البرحيلي في (بني خالد) إحدى قبائل (بني يزناسن)، حوالي سنة 1900.

وقد عين رحمه الله بظهير سلطاني يحمل طابع محمد بن يوسف (محمد الخامس) رحمه الله (1909-1961) وتوقيع الوزير العلامة سيدي محمد بن العربي العلوي (1880-1964) مؤرخ في 21 مارس 1942، إماما بمسجد (عيمر) في (درب السانية) في حي (أولاد عمران) بالمدينة القديمة، خلفا للفقيه العلامة المدرس الحاج أحمد بن الحبيب سيناصر رحمه الله (1863-1942).

وقد توفي الفقيه المفضال سيدي محمد البرحيلي يرحمه الله بمدينة وجدة سنة 1976، إن لم تخني الذاكرة.