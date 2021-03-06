النهضة البركانية من التنافس على الألقاب إلى التنافس من أجل انتزاع بطاقة البقاء في البطولة الاحترافية

بقلم : محمد علاوي

اعتقد ان ادارة نادي النهضة غيرت أهدافها المسطرة وذلك من الصراع على الألقاب إلى البحث عن مكان في البطولة الوطنية .وجاءت مقابلة البرتقالي أمام الجيش لتثبت مرة أخرى أن المكتب المسير للنهضة ما يزال يراهن على الفشل، هزيمة أخرى بعد مرارة الإقصاء من منافسة كأس العرش، شاهدنا فريقا ممزقا على جميع المستويات، فلا أداء ولا نهج تكتيكي واضح، ولا اختيارات مناسبة، وتغييرات تطرح أكثر من علامة استفهام، لاعبون يركظون مشتتون داخل رقعة الميدان ،غياب اوتوماتيزمات اللعب، نجاعة هجومية مفقودة… هذه الأخطاء التكتيكية قد تعودنا عليها منذ دورات والجماهير البرتقالية دقت ناقوس الخطر والحت على مسيري النهضة ان يتحركوا وذلك بإقالة المدرب، مع الأسف إن هذا لم يحدث، و الان ندفع الضريبة . و خسارة اليوم هي تحصيل حاصل ،و توقع عشاق النهضة البركانية الاوفياء من حقهم أن يعبروا عن غضبهم ومن حقهم أن ينتقدوا المكتب المسير والمدرب، لأن الفريق بدأ من الان يبحث عن انتزاع بطاقة البقاء في البطولة الاحترافية….ونزيف النقط لن ينتهي بعد هذه الهزيمة ،بل قد ننتظر الأسوأ، وتقهقهر الفريق هو رسالة لمن كان يطبل ويهلل ويزكي الفشل…..وماذا ستفيد الاستقالة أو الإقالة بعد أن اقصانا من كأس العرش، وجعل الفريق في وضعية صعبة وحرجة……!!!!