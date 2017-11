KASSOU Boumediène N ‘EST PLUS !

Nous avons appris avec regret la disparition de Feu KASSOU Boumediène le TAOURIRTI, l’un des premiers vétérans de l’Education Nationale.

Il a rendu l’àme à l’àge de QUATRE VINGT DIX ANS cet après-midi du dimanche 29 octobre 2017 dans son domicile à Rabat apres une longue maladie, son corps sera inhumé demain lundi apres la prière de l’AASR à Rabat.Que DIEU le garde dans sa grande miséricorde.

En mon nom et au nom de ma petite famille, je présente mes sincères condoléances à tous les membres de la famille de notre ami regretté.

NOUS SOMMES A DIEU ET A LUI NOUS RETOURNONS.

Mohammed BOUASSABA /Acteur associatif et retraité /Rabat