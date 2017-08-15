عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق يشرف على اعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع بإقليم جرادة رفقة السيد عامل الاقليم

بلاغ صحفي

السيد رئيس مجلس جهة الشرق يشرف على اعطاء انطلاقة مجموعة من المشاريع بإقليم جرادة رفقة السيد عامل الاقليم

قام السيد عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة السيد مبروك ثابت عامل اقليم جرادة، بإعطاء انطلاقة اشغال مجموعة من المشاريع التنموية تهم مختلف مجالات وجماعات الإقليم، وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى 18 لعيد العرش المجيد.

وبهذه المناسبة، اعطيت بمدينة عين بني مطهر انطلاقة اشغال بناء الطرق وترصيف الازقة بالأحياء الناقصة التجهيز، وذلك في اطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل المدينة، كما تم تدشين المسبح البلدي بعين بني مطهر المنجز في اطار برنامج التأهيل الحضري برسم 2008/2011.

واشرف السيد عبد النبي بعيوي، رفقة السيد العامل على اعطاء انطلاقة اشغال احداث منطقة التنشيط الاقتصادي بكنفودة في اطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق وجماعة كنفودة وشركة العمران.

ويهدف هذا المشروع، الذي تزيد قيمته المالية عن 14 مليون درهم، الى تحديث النسيج الحضري لمركز كنفودة، وتوفير بقع لاحتضان انشطة اقتصادية للفئات الصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى جماعة تيولي، قام السيد عبد النبي بعيوي رفقة السيد العامل باعطاء الانطلاقة لأشغال بناء 14 ملعبا رياضيا للقرب سيهم مختلف الجماعات الترابية لإقليم جرادة، وذلك في اطار البرنامج المندمج لتأهيل المراكز القروية 2016/2017، بتكلفة مالية تزيد عن 7 مليون درهم. كما اعطيت بجماعة تيولي، الانطلاقة لاشغال تهيئة الطريق الرابط بين دوار لحداحدة ـ دوار الشرفا، على مسافة 5 كلم.

وبجماعة سيدي بوبكر، اعطيت الانطلاقة لمشروع تحويل زراعة الحبوب الى اغراس اللوز على مساحة 200 هكتار، في حين عرفت جماعة تويسيت اعطاء الانطلاقة لأشغال بناء الطرق وترصيف الازقة بالأحياء الناقصة التجهيز، في اطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل جماعة تويسيت.

وأكد السيد عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على ان المشاريع التي تم اعطاء انطلاقة أشغالها بإقليم جرادة، تأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الجهة للعالم القروي ، وكذا الاهتمام الاستثنائي بالجماعات الواقعة على الشريط الحدودي لتمكين ساكنة هذه المناطق من ظروف العيش الكريم.