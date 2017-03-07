الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يعزي في وفاة الزميل محمد عثماني

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره , تلقى الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة صباح يومه الثلاثاء 07 مارس 2017 نبأ وفاة زميلنا الراحل إلى جوار ربه « محمد عثماني »بعد صراع مرير مع المرض الذي عانى منه مدة من الزمن في صبر واناة وتجلد . .

الفقيد كان مديرا للجريدة الالكترونية –وجدة نيوز- قبل وفاته, كما كان فاعلا في الإعلام الجهوي منذ عدة سنوات خلت .

وبهذه المناسبة الأليمة , يتقدم السيد مصطفى قشنني نقيب الصحافيين بجهة الشرق أصالة عن نفسه , ونيابة عن كافة الجسم الصحفي بالجهة المنضوي تحت لواء الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأحر التعازي إلى كافة أعضاء أسرته الصغيرة , وعائلته الكبيرة , سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته , ويسكنه فسيح جناته , وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته .و إنا لله وإنا إليه راجعون