والدة الفريق عبد الفتاح السيسي يهودية مغربية وخالها عضو الكنسيت

والدة الفريق السيسي يهودية مغربية تنتمى الى عائلة صباغ وخالها عضو الكنسيت

اذا عرف السبب بطل العجب …لماذا أخبر الفريق السيسي اسرائيل بالانقلاب العسكري ثلاثة ايام قبل ان يقوم باختطاف الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي ؟ فقد كشف المرصدالاسلامي لمكافحة التضليل الاعلامي وكذا عدد من المنتديات الاسلامية ان جذور السيسي يهودية

و ان والدة الفريق عبد الفتاح السيسى هى مليكة تيتاني تزوجت فى عام 1953 انجبت 1954 و حصلت على الجنسية المصرية خلال عام 1958 و الغت الجنسية المغربية حتى يدخل السيسي الكلية الحربية فى عام 1973 واشارت المصادر نقللا عن موقع ويكبيديا ان جذور السيسى تعود الى يهود المغرب جدير بالذكر حسب المصادر ان عورى صباغ خال والدة الفريق السيسى ولد في الصافي في المغرب، درس سيباغ المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء. وكان في وقت لاحق معتمد كمهندس، وتخرج من كلية الإدارة العامة. وعاش في مراكش، حيث كان عضوا في الحركة درور، وكان أيضا عضوا في منظمة الدفاع اليهودية تحت الأرض هاماجين من عام 1948 وحتى عام 1950. في عام 1951 وانضمت عائلة صباغ إلى حزب ماباي،على أن تصبح عضوا في لجنتها المركزية عام 1959. وعمل عورى صباغ كمدرس في مجال التدريب المهني في بئر السبع من عام 1957 حتى عام 1963، ومن ثم كمشرف للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم من عام 1963 حتى عام 1968. ومن عام 1968 ولغاية عام 1981 عمل كسكرتير مجلس العمال في « بئر السبع »، وبين عام 1974 وعام 1982 كان أيضا عضوا في « اللجنة المنظمة » الهستدروت. جدير بالذكر ان صفحات ضباط من اجل الثورة وصفحات اخوانية فى مصر كانت قد نشرت معلومات تتعلق بوزير الدفاع اللواء عبد افتاح السيسى وهى ان الشيخ عباس حسن السيسى احد تلاميذ الامام حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين .وهو احد اهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى مدينة الاسكندرية توفى عام 2004 وهو ايضا صاحب ومؤلف كتاب الدعوة الى الله حب وان القيادى الاخوانى المهم هو نفسه ابن عم والد اللواء عبد الفتاح السيسى ( وزير الدفاع الجديد ) فى عهد الرئيس مرسى ويعتبر ايضا عم السيسى زيدان القنائى –