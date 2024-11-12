كلمة تأبينية في حق المرحوم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح مهدي السامرائي العلامة اللغوي الشهير الذائع الصيت في كل أرجاء الوطن العربي

كلمة تأبينية في حق المرحوم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح مهدي السامرائي العلامة اللغوي الشهير الذائع الصيت في كل أرجاء الوطن العربي

محمد شركي

التحق بالرفيق الأعلى فضيلة العلامة العراقي الأستاذ الدكتور فاضل صالح مهدي السامرائي عن عمر تجاوز العقد التاسع بسنة ، وهو علم كبير من أعلام الخبرة الواسعة بلغة القرآن الكريم نحوها، وصرفها، وبلاغتها، وأساليبها .

ولقد كان نبوغه المتميز منذ نعومة أظافره حيث أتقن حفظ كتاب الله عز وجل في وقت قياسي أذهل شيوخه ، وظل نبوغه يلازمه في كل مراحل تعلمه في مسقط رأسه بمدينة سامراء بالعراق بلد النوابغ في علوم اللغة العربية وآدابها . وكانت كل الشواهد العلمية التي حصل عليها مشرفة ووازنة ،تعكس ما اتصف به من عصامية وجدية منقطعة النظير في البحث العلمي الجاد والمثمر .

ولقد كان رحمة الله عليه أستاذا ألمعيا في كل مراحل التعليم التي درس بها اللغة العربية نحوها وآدابها في مدارس ومعاهد بمسقط رأسه ، ثم في جامعة بغداد ، وجامعات خليجية.

اشتهر ببرنامجه التلفزي » لمسات بيانية » الذي كانت تذيع قناة الشارقة بدولة الإمارات ، وكان يكشف عن جمال وروعة بيان كتاب الله عز وجل باعتماد علوم الآلة من صرف، ونحو، وبلاغة . وكانت إجاباته عن أسئلة من يتابعون هذا البرنامج موفقة ومثيرة للإعجاب، وشافية وكافية . وكان العالم العربي بأسره من محيطه إلى خليجه يتابع درره البيانية بإقبال وشغف كبيرين . وانتشرت لمساته البيانية على أوسع نطاق عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن قناة الشارقة.

ولقد خلف رحمه الله تعالى العديد من المؤلفات نذكر منها تمثيلا لا حصرا :

(ـ نداء الروح في الإيمان بالله واليوم الآخر / ـ نبوة محمد من الشك إلى اليقين / ـ التعبير القرآني / ـ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / ـ أسئلة بيانية في القرآن الكريم / ـ على طريق التفسير البياني / ـ من أسرار البيان القرآني / ـ التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم / ـ قبسات من البيان القرآني / الجملة العربية تأليفها وأقسامها / ـ ابن جني ،وهو رسالة ماجستير / ـ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ، وهو رسالة دكتوراه … وغيرها من المؤلفات ) .

ولقد أرسى إيمان الراسخ بالله تعالى في بداية شبابه ، بدءا بنزوة شك راودته ،لكنه سرعان من أشرق الإيمان براقا في قلبه ، فأضاء له سبيل الحق ، وجعل منه عاشقا ولهانا بالذكر الحكيم، فحبس نفسه طيلة حياته لخدمته خدمة كبرى ووازنة .

واللافت في خلقه الرفيع رحمة الله عليه تواضعه الجم حين يخوض في الحديث عن كتاب الله عز وجل بمهابة وخشوع كبيرين من خلال لمساته البيانية المذهلة.

وأخيرا ماذا عسى متابع له عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بعد أن يقول عن علم شامخ مثله في كلمة تأبينية ؟ إنه بحر زاخر بالجواهر والدرر البيانية النفيسة الناهلة من آي الذكر الحكيم ، وقد كانت نبراسا لكل الحيارى من أمثالي في فهمها، وتذوقها، والشغف الكبير بها .

هنيئا لك يا فضيلة السيد الفاضل بلقاء الله تعالى قرير العين بعد عمر زاخر في خدمة كتابه الكريم . ولقد مد سبحانه وتعالى في عمرك مدا حتى ارتويت من بيانه ، وإننا لنحسبك إن شاء الله تعالى ممن يقرءونه يوم القيامة ويرتقون به إلى الفردوس الأعلى جوار النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وممن ينهلون من يده الشريفة الرشفة التي لا ظمأ بعدها . ولقد كنت تعشقه عشقا منقطع النظير جعلك تقول فيه شعرا معبرا عن الهيام به :

فداءُ رسول الله روحي رخيصةً وأهلي وأبنائي وأفديــه بالأب

فداهُ له مالي وما ملكت يــــــدي فذاك قليل أن يُساق إلى النبي

فلو خطرت بالنفس خطرة ممسك لقلتُ تأدب أيها القلـــــب للنبي

حذارِ حذارِ أن تزل بخطـــــــرة فذاك رسول الله فذاك هو النبي

قليلٌ هي الدنيا تُساق بأسرهـــــا تُلقى بما فيها لدى قــــدم النبي

رحم الله فقيد اللمسات البيانية الرائعة رحمة واسعة ، وتغمده بجميل عفوه ، وألهم أهله، وذويه ، ومحبيه جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.