محتوى خطبة جمعة في موضوع( ياأيها الانسان ما غرك بربك……) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة…VIDEO

Home»Islam»محتوى خطبة جمعة في موضوع( ياأيها الانسان ما غرك بربك……) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة…VIDEOIslam/Nationalمحتوى خطبة جمعة في موضوع( ياأيها الانسان ما غرك بربك……) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة…VIDEO2023-09-06/ 06/09/2023/0/ 130SharesFacebookTwitterPinterestGoogle+استمع للمقالإنهاء الإستماعخدمة تجريبيةجديد على وجدة سيتي محتوى خطبة جمعة في موضوع( ياأيها الانسان ما غرك بربك……) من إلقاء ذ. بنعيسى قماد بمسجد ابن عبد البر بوجدة… Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع كبّر أربعا على أمة يصير عندها الاستثناء مقدما على الأصل والوافد مقدما على الأصيلمن أجل أن تسير الحياة وفق المرجعية الإسلامية لا مندوحة عن تناغم تام بين صنّاع الأفكار عندنا وصنّاع القرارعندما يقبل لاعبو الرجاء البيضاوي بالظلم التحكيمي !!يا فرنسا ..مالكِ لا هُناكَ ولاهُنا
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