هواوي تنير المستقبل والعقول خلال مؤتمر الهواتف المحمولة (MWC)

الدار البيضاء – المغرب، يوم 09 مارس 2022

شكل « مؤتمر الهواتف المحمولة MWC22″، الذي اختتم فعالياته يوم 03 مارس ببرشلونة، فرصة للشركة العملاقة هواوي لتتطرق للعديد من المواضيع مع متعهدي الاتصالات العالميين والشركاء الصناعيين ورواد الرأي. ومن أبرز القضايا التي طُرِحَت خلال هذه اللقاءات، التكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية المتمحورة حول السبل الجديدة للنمو. واغتنمت العلامة فرصة هذا الحدث الأساسي لتعرض دليلا إرشاديا يعتبر الأحدث من نوعه والأكثر ابتكارا، والذي يشكل خارطة طريق تطمح، من خلال إبراز القيمة التجارية والاجتماعية، إلى تسليط الضوء على مستقبل الاقتصاد.

وتم تصميم أروقة هواوي، التي أُقِيمَت في البهو رقم 1 من معرض « مؤتمر الهواتف المحمولة – MWC »، بشكل يحاكي « قرية رقمية ذكية » تتألق فيها مختلف الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتمثل هدفها الأول في عرض آخر المنتجات والحلول الموجهة للمقاولات: الشبكات النقالة جيغابايت، « فاست لاينز » الشبكات السحابية، الشبكات المستهدفة البصرية بالكامل، التحول الرقمي وذكاء التشغيل والصيانة، الحلول الكاملة للتنمية الإيكولوجية (…)، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى! ومن خلال ذلك حرصت العلامة على تأكيد التزامها لفائدة الابتكار ومن أجل قيمة مضافة تراهن في آن واحد على المستهلكين وعلى المسؤولية الاجتماعية.

ويشكل هذا الدليل الإرشادي الموقع من طرف هواوي دعما صناعيا لمزودي الشركات الرقمية. لهذا الغرض، عددت العلامة 5 مهارات أساسية التي يتعين على متعهدي الاتصالات التزود بها من أجل تحقيق النجاح خلال العقود المقبلة. وهي حسب الترتيب: التوسع في الخدمات، الابتكار الفعال، استغلال الموارد، المنافسة حول القيمة والمساهمة الاجتماعية.

وبهذا الصدد، تدعم الشركة استراتيجية التنمية الخضراء لمتعهدي الاتصالات. ومن خلال مجموعتها المتكاملة للحلول الخضراء، والتي تشمل الموقع الأخضر، الشبكة الخضراء والتشغيل الأخضر. وترغب هواوي في مساعدة متعهدي الاتصالات للرفع من قدرات الشبكة، وأيضا من أجل تخفيض استهلاك الطاقة

لكل « بايت »، وذلك وفقا لمبدأ « بايتات أكثر، واطات أقل ».

تعمل هواوي اليوم بشراكة مع متعهدي الاتصالات والشركاء عبر العالم أجمع من أجل إنشاء بنيات تحتية مبسطة وخضراء وذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تمنح لزبنائها تجربة مثالية.

ونُظِّمَ MWC22 ببرشلونة خلال الفترة ما بين 28 فبراير و3 مارس. وقدمت خلاله هواوي خلال هذا المعرض منتجاتها وحلولها في الرواق 1H50 الذي أقامته في البهو 1 بمعرض Fira Gran Via.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

نبدة عن هواوي

شركة هواوي هي مزود عالمي بالحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC)، وتعمل مع 45 من بين 50 من المتعهدين الكبار في السوق العالمية للاتصالات. بفضل استثمارها لدى زبنائها في مجال الابتكار ونسج شراكات قوية، تقدم هواوي حلولا ناجعة من البداية إلى النهاية في شبكات الاتصالات، والمطارف الجوالة، وخدمات الحوسبة السحابية (Cloud Computing). ومن خلال توفير حلول وخدمات تنافسية، يؤكد 194.000 مستخدم لدى هواوي التزامهم بخلق القيمة لفائدة متعهدي الاتصالات والشركات والمستهلكين. وتنتشر منتجات وحلول هواوي في أزيد من 170 بلدا، لخدمة أزيد من ثلث سكان العالم. تأسست هواوي في سنة 1987، وهي مقاولة خاصة، يمتلكها مستخدموها بنسبة 100%.

نبدة عن هواوي المغرب:

تتواجد هواوي بالمغرب منذ سنة 2002، مع افتتاح أول مكتب لها في الرباط ثم في الدار البيضاء. بخصوص التشغيل، أحدثت هواوي في المغرب ما بين 700 إلى 800 فرصة عمل مباشر وغير مباشر. وناهزت مبيعاتها المحلية 40 مليون دولار أمريكي. وتعتبر هواوي المغرب مُجَهِّزًا رئيسيا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمملكة. وهي أيضا واعية بمسؤولياتها المجتمعية وبأهمية الإنخراط في مقاربة مستمرة للتقدم: وتجسد العديد من البرامج آداء الشركة في مجال نقل الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكوين المهارات الرقمية المغربية، منها:

-برنامج « بذور للمستقبل »؛

– برنامج أكاديمية هواوي ICT؛

– قافلة هواوي ICT للجامعات؛

– مسابقة هواوي ICT.