Communiqué de presse

Huawei éclaire l’avenir et les consciences au MWC

[Casablanca, Maroc, 09 Mars 2022] : Clôturé ce 3 Mars, le MWC Barcelone a été l’occasion pour le géant Huawei d’aborder plusieurs sujets avec les opérateurs mondiaux, partenaires de l’industrie et autres leaders d’opinion. Il a été question de technologie verte, de connectivité et de l’informatique axée sur une nouvelle croissance. La marque a profité de l’évènement phare pour soumettre un Guide des plus innovants. Mettant l’accent sur la valeur commerciale et sociale, cette feuille de route pertinente ambitionne d’éclairer l’avenir de l’économie.Situés dans le hall 1 du MWC, les stands de Huawei ont été conçus pour imiter une « DigiTelligent Forest » et faire miroiter les nombreuses possibilités offertes par l’industrie des TIC. L’objectif premier fût d’exposer les derniers produits et solutions de l’entreprise: réseaux mobiles gigabit, « fast lines » des réseaux en nuage, réseaux cibles tout optique, transformation numérique et intelligente de l’exploitation et de la maintenance, solutions complètes de développement écologique (…), pour ne citer que cela! L’enseigne a tenu par-là à réaffirmer son engagement en faveur de l’innovation et d’une valeur ajoutée misant à la fois sur les consommateurs et la responsabilité sociale.Ce Guide signé Huawei constitue un soutien industriel aux fournisseurs de réseaux numériques. Pour ce faire, la marque a énuméré les cinq skills clés dont les opérateurs devront se doter pour réussir dans les décennies à venir. Dans l’ordre: l’expansion des services, l’innovation efficace, l’exploitation des ressources, la concurrence sur la valeur et la contribution à la société.L’entreprise soutient ainsi la Stratégie de Développement Vert (Green Development Strategy) des opérateurs. Avec sa gamme complète de solutions vertes, incluant le site vert, le réseau vert et l’exploitation verte, Huawei désire aider les opérateurs à augmenter la capacité du réseau mais aussi à réduire la consommation d’énergie par bit, suivant le principe « Plus de bits, moins de watts. »Huawei œuvre aujourd’hui en partenariat avec des opérateurs et des partenaires du monde entier à générer une infrastructure TIC simplifiée, verte et intelligente, offrant à ses partenaires une expérience optimale.Le MWC22 de Barcelone s’est déroulé du 28 février au 3 mars à Barcelone. Huawei y a présenté ses produits et solutions au stand 1H50 dans le hall 1 de Fira Gran Via.Pour plus d’informations, veuillez consulter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial.

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc. Huawei est également conscient de sa responsabilité sociétale et de l’importance d’intégrer une démarche de processus permanent du progrès : Le transfert de compétences TIC et la formation des talents numériques marocains se concrétisent au travers de divers programmes :

– Le programme Seeds for the future

– Le programme Huawei ICT Academy

– Les tournées Huawei ICT pour les universités

– La Huawei ICT Competition