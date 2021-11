Mardi 23 Novembre 2021 dernier, la Ville de Sidi Kacem a été au rendez-vous avec le lancement de la campagne nationale de protection des écosystèmes fragiles initiée par l’association Maroc des Amis de l’Environnement sous le thème « Les écosystèmes fragiles face au changement climatique ».

Plus de 280 élèves accompagnés de leurs enseignants et des cadres administratifs des trois établissements scolaires qu’ils représentent et les représentants de la société civile locale ont participé à cet évènement marqué par l’opération de nettoyage de la « Forêt Urbaine » de la ville de Sidi Kacem. Cette initiative nationale lancée par l’Association Nationale Maroc des Amis de l’Environnement à l’occasion de la journée mondiale du climat en collaboration avec le Conseil communal de Sidi Kacem, le Groupe Ozone Environnement et Services et en coopération avec les autorités locales, le Centre Ammar Bin Yasser pour la seconde chance de la nouvelle génération, le Groupe Scolaire Ben Zina pour l’enseignement privé et l’école Alaa pour l’enseignement privé avait pour objectif la Sensibilisation à l’importance de préserver et de protéger les écosystèmes fragiles.

Lors de cette festivité environnementale, les participants ont pu réaliser la collecte d’environ 350 sacs de déchets.

A noter qu’au programme de cette campagne nationale de protection des écosystèmes fragiles, qui se poursuivra jusqu’au 23 décembre 2021, l’association Maroc Nationale Maroc des Amis de l’Environnement a prévu l’organisation de fêtes environnementales dans différentes régions du Maroc et notamment à Laâyoune-Sakia-Hamra, Dakhla-Oued Ed-Dahab, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Khenifra-Beni Mellal, Casablanca-Settat, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et dans ce sens, elle appelle à une mobilisation collective pour préserver les écosystèmes fragiles malgré les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour préserver ces écosystèmes et la biodiversité qui sont soumis à la pression des activités humaines. Il est à noter que cette campagne nationale vise à protéger et préserver les écosystèmes nationaux fragiles que sont les milieux naturels d’importance écologique et biologique qu’elle considère comme axes prioritaires soulignés notamment dans le rapport du nouveau modèle de développement du Royaume.

Mohammed Drihem