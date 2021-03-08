كلمات تأبينية في حق المرحوم سي حسين امجاهدي

الدكتور توفيق الجاي

اخي العزيز سي حسين هول صدمة فراقك تجعلني عاجزا عن التعبير ولكن لتخفيف الم وحزن الفراق كتبت هذه الشهادة في حقك رغم اني لا احسن التعبير والكتابة . ساظل أتذكر انك كنت تحبني وتهتم بي وفي كل مرة كنت تعبر لي عن ذلك فعلا وقولا وخصوصا خلال فترة الحجر الصحي …. سأظل اتذكر عنايتك بوالدتي وزياراتك المتكررة لها و كذلك سؤالك عن أحوالها كلما تتصل بي……. سأظل اتذكر عشقك لفلسطين و العمل على نصرتها مما جعلك تسافر معنا من وجدة الى الرباط ( ثلاث مرات) للحضور للمسيرات التضامنية مع فلسطين العزيزة والأجواء المتميزة التي كنا نعيشها واظل أتذكر صوتك القوي الذي كنا نعتمد عليه في ترديد الشعارات

… سأظل اتذكر ما قمت به من توفير الظروف والوسائل وتنقلك من وجدة الى الحسيمة خلال الحملات التضامنية مع المتضررين من زلزال الحسيمة و كذلك تنقلك من وجدة الى طنجة للقيام بالإجراءات الإدارية بميناء طنجة لتسلم المساعدات التي توصلت بها جمعية النبراس من إحدى الجمعيات بفرنسا للتضامن مع المتضررين من زلزال الحسيمة ومرافقتك لسائق الشاحنة من طنجة الى الحسيمة …. كما سأظل اذكر دورك ومساهمتك في انجاح مشروع عطاء الذي قامت به جمعية النبراس لتقديم الدعم المادي للفئات المتضررة من الحجر الصحي…. كما أن أكبر دليل على حرصك وحبك لفعل الخير وخدمة الآخرين ومساعدتك لهم هو حينما زرتك يوم 20يناير بالمستشفى الجامعي بوجدة حرصك على متابعة لحالة سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإجراءك اتصال هاتفي حول هذا الموضوع رغم انك كنت تجد صعوبة في الكلام وتطلب مني ان تعمل جمعية النبراس على التكفل بها … كما سأتذكر حينما ارسلت لي رسالة بوات ساب يوم 25يناير وطلبت مني ان ازورك بالمستشفى واعتقدت انها من اجل طلب او وصية ولكن كانت لتبلغ سلامك لجميع أصدقاءك ومعارفك وتوجيه التحية والشكر لهم رغم انك لم تكن تستطيع الكلام وكنت تعبر لي بواسطة الاشارات او بالكتابة في هاتفي النقال و حينما اذنت لي بالانصراف وعند وصولي لباب الغرفة التفتت لالقاء نظرة عليك فوجهت لي تحية الى اللقاء بيدك وكأنك تودعني لانه في المرات الاخرى التي زرتك فيها كنت تحت تأثير sédation وبالتالي لم تكن تتواصل معي ….سأظل اتذكر يوم الاثنين 18يناير 2021 حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا حينما كنت تدخل من باب المستعجلات للمستشفى الجامعي بوجدة وانت تمشي على رجليك كنت وراءك وأدعو الله عز وجل ان ينعم عليك بالشفاء واكون برفقتك عند خروجك منه كما كنت برفقتك عند دخولك له… وستبقى تلك المدة التي قضيتها بالمستشفى والتي امتدت إلى غاية2مارس حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا عالقة بذهني عشت فيها مع اسرتك وأصدقائك ومعارفك وعائلتي فترة صعبة نترقب فيها اخبار حالتك الصحية نفرح ونحمد الله عز وجل حينما تكون مؤشرات إيجابية ونحزن ونتالم وندعو الله عز وجل حينما تكون مؤشرات سلبية

… وفي الاخير اقتضت إرادة الله عز وجل وحكمته ان تلقى الله بعد معاناة طويلة مع مضاعفات مرض فيروس كورونا واسال الله عز وجل ان يجعلها تكفيرا وتطهيرا لك من كل الذنوب …. اخي العزيز سي حسين سافتقد ابتسامتك وضحكتك المتميزة ومداعبتك وكلماتك الجميلة والمعبرة عن الحب والحنان والعطف ولكن ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك اخي الحسين لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا لله مااخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى والله يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجازيك خير الجزاء على كل ما قمت به من أجل خدمة وطنك ودينك ونصرة فلسطين وقضايا الأمة