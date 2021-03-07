تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج تطالب بالتحكيم الملكي – بيان

بيان :

تنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج

*تطالب بالتحكيم الملكي*

في تعارض تام مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها خطابي 6 نوفمبر 2005 و 6 نوفمبر 2007

و في خرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت و الترشيح في الانتخابات.

و في تنكر تام من طرف الحكومة والفرق النيابية و أمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي و الأخلاقي،

صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة ليوم الجمعة 5 مارس 2021 ضد تعديل للقانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم.

ان نتيجة هذا التصويت تبين ، قولا و فعلا، من يلتزم بالتوجيهات الملكية و يعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج.

لا يمكن لتنسيقية ممثلي الاحزاب المغربية بالخارج إلى أن تشجب هذا التوجه الاقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني و دستوري، الذي يعتمد على الازدواجية في الخطاب و تبخيس المجهودات الترافعية و الاقتراحات العملية للفعاليات السياسية و الجمعوية من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقية لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي و تجويد الحكامة الجيدة و إقرار آليات الديمقراطية التشاركية.

لقد اختار المغرب وجهة التوازن التشريعي. فلحظة تداول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر و الاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه.

أملنا كبير في التحكيم الملكي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الساهر على احترام الدستور و صيانة حقوق وحريات المواطنين و المواطنات ، لإنصاف الجالية المغربية و تمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة.

حرر بتاريخ 7 مارس 2021

– السيد محمد التفراوتي عن حزب العدالة و التنمية.

– السيدة لطيفة حمود عن حزب الاصالة و المعاصرة.

– السيد الحاج شفيق عن حزب الاستقلال.

– السيد أحمد بهمدن عن حزب التجمع الوطني للاحرار.

– السيد صلاح الدين المنوزي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

– السيد احمادو الباز عن حزب الاتحاد الدستوري.

– السيد حميد بشري عن حزب التقدم و الاشتراكية.