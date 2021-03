LES AMIS DU VAL D’IFRANE

EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

POUR DE MEILLEURS HORIZONS

Jeudi 04 mars dernier, l’Association des Amis du Val d’Ifrane pour la protection de l’environnement et la promotion de l’écotourisme s’est réunie en assemblée générale extraordinaire consacrée à la révision et approbation des statuts et à l’élection d’un nouveau comité directeur.

Après étude et discutions des différentes propositions d’amendements aux statuts de l’association, les membres de l’assemblée ont adopté à l’unanimité les nouveaux statuts ainsi révisés avant de procéder à l’élection des nouveaux membres du conseil administratif de l’Association dont la présidence est revenue à Mr Mohammed Drihem qui s’est vu reconduit à la tête du comité directeur composé notamment de Mr Lahcen Oukanou comme secrétaire général et Mimoune Kaissi secrétaire général adjoint et de Mr Ismaili My Abdeslam au poste de trésorier général aux cotés de Mme Dalila Benlechguer élue trésorier général adjoint.

Créée il y’a bientôt 16 ans et plus exactement le 15 mars 2005, cette jeune association a pour objectifs : La sensibilisation autour de l’importance de l’environnement et de l’intérêt de sa protection contre toute exploitation abusive, irréfléchie et contre toute dégradation et pollution. Elle vise aussi à défendre le droit des citoyens à un environnement sain qui rassemble les différentes dimensions environnementales que peuvent contenir les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux et protège ce qui est au cœur de l’environnement naturel et permet de vivre dans la dignité.

Les amis du Val d’Ifrane ont pour objectifs aussi de contribuer à la préservation et la protection de la pureté de l’eau, de l’air et des sols et la diversité des écosystèmes qui sont indispensables pour vivre en bénéficiant d’un niveau de santé et de sécurité adéquat sachant bien que le droit protège également l’espace civique afin que les individus puissent s’impliquer sur les questions de politique environnementale car dit-on, sans cette implication, les politiques gouvernementales servent souvent les intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir plutôt que ceux des citoyens, et certainement pas ceux des personnes privées de leurs droits sur le plan politique.

Avec cette renaissance après une léthargie forcée de plus de deux ans et demi, les membres du nouveau comité directeur de l’Association des Amis du Val d’Ifrane comptent apporter un nouveau sang à la raison d’être même de cette association qui n’a jamais cessé de défendre la question environnementale au niveau du parc national d’Ifrane en général et du Val d’Ifrane déclaré en 2019 Site Ramsar relevant de la ville d’Ifrane en particulier. Ils comptent apporter un plus à l’éducation relative à l’environnement notamment et surtout en milieux scolaire et universitaire et au milieu du grand public, ils comptent contribuer aussi à l’effort consenti aussi bien par les administrations concernées par la cause environnementale que par la société civile pour la conservation et la protection de l’environnement et la promotion d’un développement durable au niveau de leurs zones d’actions.

Mohammed Drihem