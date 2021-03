Ecotourisme au Maroc : Association Nature Solutions et Parc national Talassemtane organisent une formation d’Animateur-nature

L’association Nature solutions a organisé la semaine dernière une formation d’animateurs (trices)-nature au niveau du Parc National Talassemtane et ce, en partenariat avec le Département des Eaux et Forêts et avec le soutien financer du CEPF.

Organisée du 25 au 27 février, cette formation s’est déroulée moyennant une approche écosystémique tout en impliquant les jeunes acteurs, femmes et homme, pour la valorisation paysagère d’une aire protégée qui regorge de ressources naturelles mais avec beaucoup de défit de conservation.

Selon Imad Charkaoui président de l’Association Nature Solution l’organisatrice de cette formation, L’animation nature est non seulement un outil d’éducation à l’éco-citoyenneté et d’initiation à l’immersion dans la nature mais peut constituer aussi et surtout, une alternative génératrice de revenus pour les jeunes.

L’objectif principal de cette initiative d’après lui, vise à ce que l’Association Nature Solutions assure une formation en collaboration avec le département des eaux forêts pour les groupes cibles afin d’acquérir les compétences nécessaires pour exercer le métier d’animateur (trice) nature au Parc National de Talassemtane.

Au programme de cette formation, les participants ont été invités à faire plus d’un exercice portant notamment sur : « le Niveau de communication individuel – Diagnostic Individuel de l’expression », « le repérage géographique », « l’identification et reconnaissances des espèces » et sur « l’évaluation des connaissances acquises ».

Elle a été marquée aussi par plusieurs exposés et communications traitant de flore et des écosystèmes de la région, de la Faune de la région(conservation/aires protégées/réglementation) ainsi que par des Modules pédagogiques sur la migration des oiseaux.

Aussi, une sortie de terrain a été organisée au Parc de Talassemtane où le circuit de la visite a permis de discuter plusieurs thématiques relatives aux valeurs écologiques et socioéconomiques, aux eaux courantes, à la protection des sols et l’érosion, à la géologie et le relief, aux animaux dont le Macaque de l’Atlas et les loutres avec les études des traces et le théme de la pépinière et la production de plants pour finir par la visite de l’éco-musée du parc.

A souligner au passage que l’animateur(rice)-nature accompagne, encadre et anime des groupes : scolaires, visiteurs, touristes, enfant et adultes,..Son objectif est de sensibiliser à la nature et à l’environnement. Il organise des sorties-nature et visites sur le terrain afin de transmettre des connaissances de manière ludique, de sensibiliser sur les enjeux de protection de la nature et inciter à adopter un comportement curieux, explorateur et respectueux vis-à-vis de l’environnement.

Considéré parmi les métiers verts, le métier d’animateur nature vise à éduquer et sensibiliser le grand public au respect de la nature et sa protection à travers l’exploration de la flore, de la faune et des écosystèmes naturels.

Pour cela, l’animateur conçoit des supports de communication et met en œuvre des animations éducatives et pédagogiques, des activités de sensibilisation et de découverte sur les thèmes d’identification des éléments de l’environnement et de la biodiversité ainsi que la protection de la nature. Il intervient auprès de différents groupes cibles notamment adultes et enfants.

Enfin, l’Animateur (trice) nature doit faire preuve des qualités humaines suivantes : pédagogue, ouvert d’esprit, créatif, adaptable, crédible, instruit et bon communicateur.

Mohammed Drihem