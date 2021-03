Alem Mohamed

PREMIER CONTACT « COMITÉ DE ASPA/ NOUVEAUX JOUEURS AU CAFÉ CHAAb

L’origine de notre transfert à l’équipe de football d’Alhoceima, était notre réussite au concours d’accès à l’école de santé d’Alhoceima …

Nous étions plusieurs à faire ce voyage. Le plus jeune de nous avait dix huit ans, et le plus âgé en avait vingt deux. Nous sommes arrivés à Alhoceima en fin d’un après-midi du mois de septembre mille neuf cents soixante-quinze. Saisir cette opportunité de passer un stage de deux années dans cette jolie ville, découvrir cette dernière et évoluer dans son club de footbal, était une chose merveilleuse. L’équipe du rif était parrainée par la santé publique. Et puisque nous étions arrivés bien avant l’ouverture de l’école de formation, c’était alors comme joueurs de football que nous allions être reçu ce soir par des dirigeants de l’ASPA, avec lesquels notre talentueux coéquipier Abdellah Elkhdim était en contact. C’est d’ailleurs ce dernier qui négociait notre transfert comme footballeurs au club du Rif (le groupe en question, se composait des regrettés Zoubir, Hitane, Naili ainsi que d’Abdellah et de moi-même) …

…Notre rendez-vous avec le comité de l’ASPA (CRA actuellement), était fixé au café Chaab. Celui-ci n’étant pas loin de la gare routière, nous l’avions trouvé sans peine. En voyant un groupe de jeunes étrangers, un des garçons de ce café, a deviné facilement que nous étions ceux qu’on attendait. Il nous souhaita la bienvenue et nous a montra une salle au fond, où étaient réunis quelques dirigeants. Ces derniers nous reçurent avec chaleur et nous invitament à nous joindre aux fans de L’ASPA qui étaient installés dans la grande salle …

… vu l’ambiance qui régnait dans ce café, et le bon accueil, nous avions d’abord l’impression d’être dans un club privé, et je pressentais déjà que cet espace sera dorénavant notre lieu de rencontres quotidiennes… (Personnellement je le fréquenterai durant plusieursannées) …

De derrière un long comptoir, le fameux Abdeslam.B nous scrutait en affichant un chaleureux sourire. Son embonpoint, sa peau blanche, ses traits du visage et ses lunettes de vue académiques, lui donnaient une apparence d’intellectuel espagnol. En le voyant agir avec les garçons avec un ton, tantôt moqueur, tantôt râleur, on le prenait pour le patron qui préférait gérer personnellement son établissement, et servir lui-même les consommations que lui commandaient les serveurs… Parmi ces derniers , je me rappelle encore des deux moustachus Ahmed et Mustapha. Ces deux garçons qui étaient physiquement minces et de petites de tailles, portaient les chemises blanches et les pantalons couleur noire, tenues que portaient habituellement les serveurs. Ces deux garçons étaient aussi bien coiffés que bien rasés. Sur le plan relationnel, ils étaient sociables et bons communicateurs. Je me souviens aussi d’un troisième serveur qui s’appelait Mohammed, mais qu’on appelait Largo (référence à sa longue taille), c’était un type sympathique jovial, mais plutôt timide …

Mak’ha Chaâb, était très connu par les habitants d’Alhoceima. Et nonobstant qu’il était jadis l’un des meilleurs cafés de cette ville, il était fréquenté par des clients de tout acabit (riches et pauvres, instruits et illettrés, artisans, médiateurs immobiliers, fonctionnaires chômeurs..), et parmi ses clients potentiels, il y avait les dirigeants de l’ASPA. Ces derniers ne possèdant pas un club sportif privé, tenaient leurs rendez-vous quotidiens et leurs réunions hebdomadaires dans la salle intérieure, qui était assez espacée pour contenir au temps opportun, aussi bien le comité que les joueurs … ces derniers ignoraient que leur seule fréquentation était une publicité gratuite qui attrait à ce fameux établissement pas mal de clients, notamment les fans fidèles de l’ASPA, qui y venaient pour suivre les dernières nouvelles et les résultats de leur équipe, et quoiqu’ils n’ étaient que des consommateurs occasionnels ils étaient un plus à gagner, pour le bonheur du patron, qui voyait le chiffre d’affaire de son précieux fond de commercial s’accroître au fil des ans…

Lors de cette première entrevue avec les responsables de l’ASPA, nous étions entourés de quelques curieux badots, des habitués du coin, et quelques fans, dont Ali Bounaàyal, qui était célèbre dans les milieux sportifs, non seulement d’Al Hoceima, mais aussi ceux d’Oujda et de Nador …

Ci-dessous mes quatre coéquipiers avec qui j’ai rejoint Alhoceima, un jour de sept 1975 : nos regrettés Naili, Zoubir, Hitane Allah yarhamhom, et Abdellah que Dieu lui accorde santé et longue vie