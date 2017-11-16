الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب

الدار البيضاء :14/11/2017

بيان الفدرالية حول برنامج « مثير للجدل » لقناة مدي 1تيفي

تعلن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب استيائها الكبير لما آلت إليه الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب فرغم دوريات وزارة الداخلية وآخرها في 2014 التي تحث على مراقبتهم ورفع إلى السيد وكيل الملك كل حالة من حالات مزاولة لمهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة ورغم تصريح وزير الصحة في مجلس النواب بخطورة هذه الممارسة على صحة المواطنين ورغم التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي عرفه قطاع طب الأسنان بالمغرب ورغم الحالات الكثيرة من وفيات وعدوى المواطنين بالأمراض القاتلة في محلات هؤلاء الممارسين غير الشرعيين، فهم ما زالوا يمارسون في واضح النهار وأمام أعين السلطات العمومية ولا أحد يحرك ساكنا، وكأنهم يشتغلون في جزيرة معزولة، إلا من أجل انتشال جثة مواطن قضى نحبه في داخل هذه المحلات بصورة بشعة.

في خضم هذه التناقضات طلع علينا، في برنامج « مثير للجدل » في قناة مدي1تيفي، ممارس غير شرعي في تحد للجميع حيث صرح أمام جميع المغاربة والعالم، نظرا لعالمية القناة، أنه يقلع الأسنان ويستعمل مادة البنج (التي أصلا يمنع بيعها من طرف الصيدليات لغير أطباء الأسنان) بل يتساءل أين كانت السلطات لما فتح هو محله، وهذه هي قمة العبث والتسيب والعار لمغرب دستور 2011 الذي ينص على الحق في الحياة……لايجوز المس بالسلامة الجسدية….تضمن السلطات العمومية سلامة السكان …..المساواة أمام القانون…

وبهذه المناسبة تهيب الفدرالية بفريق العمل لبرامج « مثير للجدل » الذي أبان على مهنيته العالية بحيث يلاحظ أنه بحث على كل ما يتعلق بقطاع طب الأسنان حتى تكونت له الصورة الحقيقة الكاملة، وهذا هو المطلوب في الصحفي، بحيث تجلى ذلك من خلال مجموعة من الأسئلة التي طرحها، مقدم البرنامج، كانت في الصميم حيث أحرجت ضيفه وبيّنت تخبطه وتورطه في الممارسة غير المشروعة. لكننا، وفي نفس الوقت، نستنكر استضافة القناة لهذا الممارس غير الشرعي الذي تهجم على مهنة منظمة بالقانون، ونطالب القناة، طبقا لقانون الصحافة والنشر، بحق الرد لفائدة مؤسسات المهنة (الهيئة والفدرالية) تفاديا لإبقاء مجموعة من مغالطات ضيفكم عالقة في أذهان المواطنين.

كما تعرب الفدرالية أيضا عن استغرابها بما عبرت عنه الدكتورة، ضيفة البرنامج، من وجهة نظر في بعض الأسئلة التي لا تلزمنا بشيء والتي تبين أنها تفتقد لعدة معطيات لغيابها عن الساحة المهنية وبالتالي تجهل أن إجماع مؤسسات المهنة من هيئة وفدرالية، الُمكَوّنة من جميع النقابات الجهوية بالمغرب، وكذا كليات طب الأسنان وجمعيات علمية واجتماعية، والذي يتماشى مع مقتضيات القانون ، خلص أنه لا يجوز لأي كان سواء تعلق الأمر ببعض صناع رمامات الأسنان أو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم صانعي ومركبي الأسنان استقبال المواطنين في محلاتهم والعبث في أفواههم، وذلك تفاديا لوقوع وفيات أخرى وعدوى إذا ما قدر الله مستقبلا.

أمام هذا الاستهتار بصحة المواطنين وأمام الإخلال بالقوانين والأنظمة التي تؤطر مهنة طب الأسنان كمهنة منظمة، فإن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ستسلك كل الطرق القانونية لحفظ كرامة أسر ضحايا هذه الممارسة الشنيعة التي قتلت العباد وأفسدت سمعة البلاد وستقف في وجه كل من سولت له نفسه نسف نضالات الفدرالية وهيئة أطباء الأسنان الوطنية، التاريخية، من أجل الرقي بمهنة طب الأسنان بالمغرب لما فيه السلامة الجسدية للمواطنين.

عن المجلس الفدرالي الدكتور محمد سديرا