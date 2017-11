L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ET LE GRDD CO-ORGANISENT Le 5ème Colloque international sur l’Eau, le recyclage et la valorisation des déchets démarre à Ifrane

L’Université Al Akhawayn d’Ifrane a abrité Mercredi et Jeudi 25 -26 octobre 2017 les travaux du 5ème Colloque international sur l’Eau, le recyclage et la valorisation des déchets organisé par Groupe de Réflexion sur le Développement Durable, GRDD et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane sous l’égide du Secrétariat d’Etat Chargé du Développement Durable,.

Cette cinquième édition avait pour objectif de consolider les acquis des précédentes éditions, notamment, en ce qui concerne partenariats inter-laboratoires, entre les groupes industriels et de recherche et les universités entre autres.

Elle avait pour objectif notamment la sensibilisation des opérateurs économiques et politiques du pays, sur les enjeux de ces secteurs stratégiques pour un développement durable de notre pays.

Aussi, à travers ce colloque, les organisateurs visé la mise en valeur des voies de promotion de la recherche scientifique nationale dans les domaines du traitement des eaux, du recyclage et de la valorisation des déchets et échanger les expériences relatives aux dernières avancées scientifiques et technologiques dans ces domaines.

Plusieurs Conférenciers de renom nationale et internationale venus d’une vingtaine de pays dont notamment, de la France, de l’Espagne, de la Belgique, de l’Allemagne, de la Pologne, de la Bulgarie, des USA, du Canada, de la Nouvelle Zélande, du Mexique, de la Malaisie, du Japon, de l’Algérie, de la Tunisie, de l’Egypte, des EAU, du Liban, du Yémen, du Gabon, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Benin, ont traité de plusieurs aspects de la thématique et contribué au débat qui est déjà engagé dans ce domaine, en mettant l’accent sur le rôle joué par l’Université dans la sensibilisation à l’importance de la gestion de l’eau dans un contexte de développement durable pour notre société et pour toute l’Humanité.

Lors de ce colloque ; plus d’une intervention ont été consacrées au secteur de l’Eau pour débattre notamment de l’eau : Resource er gestion, des traitements des eaux, de l’eau et l’environnement et de la pollution de l’eau et les maladies à transmission Hydrique.

Le volet du Recyclage et de la Valorisation des Déchets quant à lui n’a pas été en laisse puisque les participants à ce colloque international ont traité du Recyclage des Matériaux, de la Valorisation des Déchets, des Enjeux du Recyclage et de la Valorisation des Déchets et aussi, de la Gestion du secteur des déchets solides

De même, le thème de la Technologie utilisée dans ces différents axes d’intervention a été abordé par les différents intervenants qui ont mis en relief les Méthodes innovantes utilisées pour le Traitement des Eaux, les Nouvelles Technologies pour le Recyclage et la Valorisation des Déchets, les Procédés Catalytiques et les Technologies de traitement des lixyviats.

Enfin, il y’a lieu de signaler aussi que le Climat a fait objet de discussion lors des débats notamment en ce qui concerne le Réchauffement climatique, Les Technologies Propres, La Question de l’Energie et celle de la Séquestration du CO2.

A la question de savoir les attentes au terme des travaux de ce colloque, le Professeur Chercheur de l’Université Al Akhawayn Samir EL HAJJAJI ; Co-Chairman du comité d’organisation du colloque nous a répondu : Ce que j’attends personnellement de ce colloque c’est d’abord une large diffusion médiatique de l’évènement pour la simple et très bonne raison que l’un des principaux buts de ce colloque c’est de sensibiliser l’opinion publique et les décideurs politiques sur ces thèmes là : L’eau et de la valorisation des déchets , car avait-il ajouté ; on espere qu’en sensibilisant les gens ça va déclencher des comportements responsables et civiques comme ne pas jeter des dechets par terre par exemple. Et d’ajouter que dans des pays étrangers en Europe et aux états unis ; la valorisation des déchets est à des niveaux très avancés alors qu’au maroc ; ce n’est pas aussi avancé. De la recherche se fait dans ce sens, et j’espère que cette dernière et les efforts déployés dans ce cadre vont aboutir pour qu’au final ; on sera au niveau des standards internationaux