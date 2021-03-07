عبدالقادر كتــرة

طالبت لجنة التحقيق الخاصة في قضايا فساد خلال رئاسة جاكوب زوما حبس الأخير، بعد أن رفض المثول أمامها ، يوم 15 فبراير 2021، للإدلاء بإفاداته في الوقت الذي ينفي فيه المتهم ارتكاب أي مخالفات، لكنه لم يتعاون مع لجنة التحقيق، وأقاله المؤتمر الوطني الإفريقي قبل عام واحد من انتهاء فترة حكمه الثانية، في تحرك نظمه حلفاء خلفه « سيريل رامافوسا »..

ونقلت وكالة « وويترز » تصريح « رايموند زوندو » نائب رئيس القضاة والذي يرأس عملية التحقيقات قوله، « إنه لا يوجد « سبب وجيه أو مقبول » لعدم مثول زوما أمام لجنة التحقيقات التي تبحث في ادعاءات فساد على مستوى عال ارتكب خلال فترة حكم زوما ما بين عامي 2009 و2018″.

وقال « زوندو » إن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد والتي أصدرت الأمر الذي تجاهله زوما بالمثول أمام اللجنة، للبت في تغريم زوما أو سجنه.

وزوما متهم بتلقي رشى قبل توليه الرئاسة لإتمام صفقة تسلح أبرمت في 1999 عندما كان نائب الرئيس « ثابو مبيكي »، بقيمة 51 مليار راند (3,4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة « تاليس » الفرنسية للصناعات الدفاعية.

وأكد قاض في جنوب أفريقيا، حسب ما تناقلته « فرانس24/ أ ف ب »، أن الرئيس السابق جاكوب زوما سيخضع للمحاكمة بتهمة الفساد في إطار قضية أسلحة قديمة، وتتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية « تاليس »، بعد رفض محكمة التخلي عن الملاحقات ضده.

وفي حال تمت المحاكمة، فستكون الأولى بتهمة الفساد لجاكوب زوما المتورط في عدد من الفضائح، أدت إلى سقوطه في فبراير 2018. وقد تخلى عنه حزبه المؤتمر الوطني الأفريقي ودفعه إلى الاستقالة. ليتولى سيريل رامابوزا الرئاسة خلفا له، واعدا بالقضاء على الفساد في حزبه وبلده.

وكان زوما في فترة إبرام العقد مع تاليس « وزيرا » في الإقليم ثم نائبا لرئيس البلاد. وشهدت هذه القضية تقلبات قضائية عديدة. فقد علقت الاتهامات الموجهة للرئيس السابق ثم أعيدت مرات عديدة حسب طعون وقرارات للنيابة العامة.

ولم يصدر الرئيس الذي يقول إن نفقات القضاء دمرته، أي رد فعل على قرار المحكمة التي رفضت أيضا إلغاء الملاحقات ضد مجموعة تاليس الفرنسية.

في المقابل، قالت مجموعة « تاليس » في بيان إنها قد « أخذت علما بقرار المحكمة وتدرس حاليا الحكم مع فريقها القانوني لترى ما هي الخيارات القانونية الممكنة ».

ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان نائب الرئيس ثابو مبيكي آنذاك.