جمعية هيئة المصالح المادية والمالية

لمؤسسات التربية والتكوين – وجدة –

بــيــان ( تنديد وتضامن )

على اثر الاعتداء الشنيع بالضرب, الذي تعرض له الاخ الحسن بورويص عضو المكتب الاقليمي للجمعية اثناء مزاولته لمهامه على يد مدير ثانوية الكندي الاعدادية صبيحة يوم الاربعاء 12/07/2017 نقل على اثره الى المستعجلات بمستشفى الفارابي و هو في حالة غيبوبة حيث خضع للمراقبة و العلاج استتبعه تشخيص مستعجل للطب النفسي ,سلمت له شواهد طبية تثبت الاعتداء. وقد عاين الحالة اعضاء من المكتب الاقليمي للجمعية بجانبنا الكاتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) ولجنة اقليمية برئاسة السيد المدير الاقليمي و رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم العمومي بالمغرب بوجدة –

وبعد تأن في الموضوع واستجماع للمعطيات, عقد المكتب الاقليمي للجمعية اجتماعا استثنائيا يوم17/07/2017

لتدارس القضية وانعكاساتها ليعرب للرأي العام عن قلقه تجاه هذا السلوك العدواني لمدير ثانوية الكندي الاعدادية بوجدة في حق مقتصد المؤسسة والذي جاء نتاج مسلسل من الشطط في استعمال السلطة انطلق منذ تكليف المقتصد من طرف المدير الاقليمي بتسيير مؤسسة اضافية (ثانوية ابن القاضي الاعدادية) وبدءا بجدول الحصص الى الشتم والاهانات والصراخ طيلة الموسم الدراسي الى اقتطاع أجر يوم عمل تزامن مع يوم السبت والذي لا يشتغل فيه المسير – طبقا لجول حصصه المصادق عليه من طرف المديرية الاقليمية – بثانوية الكندي الاعدادية بل بالمؤسسة المضافة ولم يسلمه اشعار الاقتطاع الا بعد مرور 27 يوما ناهيك عن الوشاية الكاذبة بالتغيب عن امتحانات البكالوريا (الجهوي والوطني) رغم حضوره وبشهادة جميع الاطر الادارية والاعوان والاساتذة المراقبين والملاحظين ولجن مراقبة الامتحانات …. بل وانه تعرض للإهانات أثناء حضوره للامتحانات المذكورة –

ان العنف المادي الممارس على المقتصد ثابث وهو سلوك انفرادي لا يؤثر بأي حال من الاحوال على علاقة المسيرين بالمديرين ولا على العلاقة المتميزة بين الجمعيتين :( جمعية المديرين وجمعية المسيرين )-

وامام هذا الوضع المنزلق فان مكتب جمعية هيئة المصالح المادية والمالية لمؤسسات التربية والتكوين يسجل ما يلي –

الادانة الشديدة لهذا السلوك العدواني والمشين والصادر عن رئيس مؤسسة تعليمية-

تضامنه المطلق مع الاخ الحسن بورويص ضحية هذا الاعتداء الهمجي في جميع المحطات –

دعوة الجهات المسؤولة فتح تحقيق نزيه ومحايد ورد الاعتبار للضحية –

تثمين تمسك الضحية بافتحاص كاميرا المراقبة من طرف الشرطة العلمية –

تمسك الجمعية بحقها في الدفاع عن أطر المصالح المادية والمالية بجميع الوسائل المشروعة-

ان التضحيات المجانية التي يقوم يها مسير المصالح المادية والمالية في سبيل المدرسة العمومية هي التي تكرس مثل هاته السلوكيات مما يتحتم معه الالتزام بتطبيق القانون الحرفي في ممارسة مهام التسيير-

استنكاره لكل اساليب التشويه الممنهج في النازلة و اعتبار جميع الموظفين سواسية أمام القانون –

دعوة جميع أعضاء الجمعية لجمع عام استثنائي سيحدد تاريخه لاحقا-

عن المكتب