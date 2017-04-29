المديرية الإقليمية وجدة انجاد :مدرسة للأمينة تحتل المرتبة الأولى في المهرجان الجهوي للمسرح المدرسي وتتأهل للمهرجان الوطني

اختتمت مساء يوم الخميس 27أبريل 2017 فعاليات المسرح الجهوي الحادي عشر للمسرح المدرسي للتعاونيات المدرسية تحت شعار :

« المسرح المدرسي دعامة للتربية على القيم والانفتاح على المحيط »

والذي تم تنظيمه من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، أيام 25 و26 و27أبريل 2017 بمخيم وزارة الشباب والرياضة بالسعيدية والمحتضن من طرف الفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي بمديرية بركان « دورة المرحوم عبد الخالق طاهري « .

وقد أسفرت نتائج المهرجان عن تألق تلامذة مدرسة للأمينة التابعة للمديرية الإقليمية وجدة أنجاد بعملهم المسرحي تحت عنوان « مواهب بين الصفحة والهامش » من إخراج عبد اللطيف بنشادلي والأستاذة حورية مجاهد وتأليف عبد اللطيف بنشادلي فاعل جمعوي بنادي المسرح المدرسي بمؤسسة للأمينة .

و عرف المهرجان مشاركة المديريات الإقليمية التالية: بركان والناظور وجرسيف وتاوريرت ووجدة أنجاد والدريوش وجرادة، بأعمال مسرحية هادفة أبانت عن المستوى العالي للمتعاونات والمتعاونين الصغار وعن مدى ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني لديهم، وقدرتهم على الالقاء والتعبير عن قضايا مجتمعية مختلفة وايصال أفكارهم وآرائهم عن طريق العروض المسرحية المقدمة.

وجدير بالذكر أن تنظيم هذه المهرجانات لفائدة المتعلمات والمتعلمين من شأنه أن يساهم في تكريس تجليات الممارسة الديمقراطية ويقوي حس الانتماء إلى الوطن في تلاحم مكوناته ويعزز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز وكل مظاهر العنف والكراهية.

وبهذه المناسبة يتقدم السيد محمد زروقي المدير الإقليمي بوجدة أنجاد أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي المديرية الإقليمية والفرع الإقليمي لجمعية التعاون المدرسي بأحر التهاني لتلامذة مدرسة للأمينة ومديرهم وأساتذتهم على هذا التميز، مهنئا بالمناسبة جميع الفرق المشاركة على مشاركتها الوازنة ،شاكرا للجن المنظمة بالأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية جهودها المبذولة لإنجاح هذه المحطة التربوية الهادفة.

مكتب التواصل بالمديرية الإقليمية وجدة أنجاد