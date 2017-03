2- Lecture critique des nouveaux programmes de français des troncs communs (suite)

2- L’équipe pédagogique chargée de la conception des programmes de français des troncs communs, intitulé majestueusement « Enseignement-Apprentissage du Français au Cycle Secondaire Qualifiant », composée de professeurs et d’inspecteurs reconnus pour avoir des qualifications les ayant mandatés à entreprendre la rude tâche de couper et de tailler l’habit du savoir et de la connaissance à la mesure et à la convenance de ceux à qui il est destiné. Le marché du savoir et de la connaissance, qui ne manque d’ailleurs pas d’étoffes, offre à sa clientèle un large éventail de modèles, de couleurs, de tailles, et de motifs riches et variés. S’il en est ainsi, l’équipe pédagogique composée de vieux routiers de la profession n’aurait donc aucune peine à choisir, à isoler et à s’approvisionner en produits et en articles qui entrent dans la confection des programmes des troncs communs dans un marché où les étals sont lourdement chargés de marchandises destinées à la consommation et à l’utilisation. Cependant, en dépit de l’abondance des produits qu’offrent les médias en journaux, brochures, magazines, revues… les librairies en livres de tous genres, l’internet et son large éventail, le choix de l’équipe pédagogique s’est arrêté de manière inexplicable et injustifiée sur un genre qui, frappé par le sceau de la désuétude, est, hélas ! dans sa phase de déclin et d’agonie. En effet, tous les efforts des concepteurs des programmes ont porté sur le genre journalistique auquel ils ont accordé une lourde enveloppe horaire de tout un semestre.

Pour rapprocher les lecteurs et les intéressés du contenu des nouveaux programmes des troncs communs, je leur propose de contempler le sommaire du semestre 1 tel qu’il est inscrit sur les pages 3 et 4 du Livret de l’élève et 9 du Guide pédagogique du professeur :

Séquence 1 : Elaborer la maquette d’un cyber journal

Séquence 2 : Rédiger l’éditorial du cyber journal

Séquence 3 : Élaborer la rubrique ‘’Environnement’’ du cyber journal

Séquence 4 : Produire des reportages pour le cyber journal.

Les élèves des troncs communs et leurs professeurs de français seront donc condamnés pour un long et fastidieux semestre à souffrir le martyre avec le vocabulaire technique du journal comme s’ils étaient dans un institut de journalisme et non dans une école publique qui dispense un enseignement général, et moi à subir les assauts dudit Dekhissi Abdellah, membre de l’équipe pédagogique, comme si j’étais un vulgaire personnage et non un ancien professeur qui a derrière lui 39 ans de pratique pédagogique. Que ledit Dekhissi Abdellah me fasse donc comprendre, à moi dont le discours est marqué par ‘’l’insolence gratuite’’, quel est l’objectif que l’équipe des concepteurs des programmes des troncs communs veut faire atteindre chez les élèves des troncs communs en leur faisant produire la maquette de la une d’un journal qui est curieusement composée d’éléments métaphoriques comme ‘’le cheval, l’ oreille, le ventre, le pied, la tête, le chapeau … ? ( Livret de l’élève pages 16 et 17). Quel est l’intérêt d’un programme dont la moitié de l’année scolaire est consacrée au journal ? Est-ce que les élèves des troncs communs doivent impérativement faire leur entrée dans le lycée par la prise de connaissance du journal, du vocabulaire et du style journalistiques? Est-ce l’urgence des besoins des élèves qui a motivé le choix des concepteurs des programmes pour avoir accordé tout un semestre au journal ? Est-ce le niveau des élèves qui a exigé un passage obligé par le journal, ses composants, ses formes, son style, son vocabulaire ?…

Il faut signaler que toutes les activités scolaires hebdomadaires, de la réception et production de l’oral, aux travaux encadrés, à la réception et production de l’écrit, se rattachent au journal, à ses formes et à ses composants. Que mes lecteurs me pardonnent le supplice que je leur fais endurer en leur soumettant quelques unes des activités et taches que les élèves doivent accomplir pendant le semestre 1 de leur année scolaire (cf Sommaire, pages 2 et 3 du Livret de l’élève) :

– Etablir les raisons et les rapports d’un cyberjournal ;

– Concevoir et produire une maquette du cyberjournal ;

-S’approprier les fonctions et les propriétés de formulation d’un titre d’un éditorial ;

-S’approprier les spécificités d’un éditorial ;

-Rédiger un éditorial qui présente le cyberjournal ;

-S’initier à la construction et au développement d’une interview ;

-Réaliser une interview orale authentique… ;

-Construire un scénario pour réaliser un reportage ;

-Rédiger un article en respectant la structure.

Comme les lecteurs peuvent le constater, tout le semestre 1 est consacré au journal, ses formes, ses composantes, son vocabulaire, comme si tous les élèves des lycées marocains étaient destinés à la carrière de journaliste dès les troncs communs ou comme si leur réussite scolaire en dépendait.

D’un autre côté, les préparateurs des programmes de français des troncs communs- il me semble que le mot concepteurs est inapproprié- n’ont pas pris en considération le passé culturel des élèves, leurs acquis, leur niveau scolaire actuel, ce qu’ils ont appris au collège, ce qui leur reste à apprendre au lycée, les déperditions constatées lors de leur passage du cycle collégial au cycle qualifiant, les manques ou les insuffisances des programmes du cycle collégial et comment y remédier avant de s’engager dans la confection d’un programme qui doit aller de l’avant en innovant sans reproduire le passé, ni rompre avec le présent. Mais j’ai personnellement constaté qu’ils ont à la fois reproduit le premier et rompu ave le second.

Pour ce qui est du premier point, les préparateurs des programmes des troncs communs ont reproduit le programme de la deuxième année secondaire du cycle collégial. En témoigne le programme de la 2ème année du cycle collégial tel qu’il figure sur ‘’PARCOURS ; séquences d’apprentissage du Français ; Livre de l’élève’’ où les préparateurs du programme de français du tronc commun ont largement pioché. La table des matières du livre de l’élève affiche les contenus du premier semestre à la page 8 comme suit :

-Séquence 1 : reconnaître et classifier les différents médias ;

-Séquence 2 : Identifier et analyser les caractéristiques générales d’un texte journalistique ;

-Séquence 3 : reconnaître et expliquer les différentes formes d’écrit dans un journal ;

Puis, Parcours propose à la page 41 la maquette de la une d’un journal identique à celle du Livret de l’élève des troncs communs.

Le semestre 1 de la 2ème année du cycle collégial(Parcours) est consacré au journal tout comme le semestre 1 des troncs communs du cycle qualifiant.

Je me demande s’il s’agit là d’une coïncidence, d’une reprise, d’une exportation, d’un emprunt, d’un pastiche, d’un transfert, ou bien de ‘’toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé est purement fortuite’’.

A suivre…