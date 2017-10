REMARQUE SUR LA CIRCULATION ROUTIERE A OUJDA

PROBLEME DE CIRCULATION ROUTIERE

CIRCULATION:

Vu le nombre des véhicules à oujda ,la circulation est devenue pénible surtout pendant les heures de pointe…C’est ainsi que j’ai remarqué certains points noires, comme par exemple le carrefour de la rue Lieutenant Belhoucine avec la rue Jakarta où la circulation est devenue impossible en l’absence d’un FEU, surtout c’est la rue la plus fréquentée (BUS-Grand taxi -petit taxi-Personnel du Lycée Abdelmoumen-Hopital…)et un feu qui facilite la circulation est devenu nécessaire…

LE NON RESPECT DU CODE DE LA ROUTE:

La remarque qu’on fait sur la circulation à Oujda c’est le non respect des plaques de signalisation ( Sens interdit et stationnement interdit) où on trouve les gens qui se permettent de circuler ou de stationner là où bon leur semble….Le pièton n’a plus confiance sur la route même s’il est sur le trottoir, car il risque d’être percuter par un mobile quelconque ( Bicyclettes- motocyclettes-tri-porteurs-charettes).Aussi dois-je rappeler à tire d’exemple ,faute de contrôle, la rue Mazouzi ,La rue Charchara,La rue Sabouni,sont fréquentées souvent par des véhicules malgrés le sens interdit qui éxiste…Je pense que le Code de la route n’a pas changé …Alors comme on l’applique pour les voitures ,on ne fait exception pour les autres mobiles,car la loi est pour tout le monde…

REMARQUE:

Un autre problème à signaler c’est celui de l’arrêt des petits taxis et de l’autobus qu se permettent de s’arrêter au mileu de la rue bloquant ainsi la circulation…..J’espère que ce message trouvera le chemin fe l’amèlioration de ce problème….Merci