Zaid Tayeb



Les romanciers et poètes de l’oriental se font recevoir par l’Institut français d’Oujda où ils présentent et dédicacent leurs livres. Ils contribuent, de manière consciente ou inconsciente, à la promotion de la langue, de la culture et de la littérature françaises et de là, à redorer le blason de l’Institut français, du ministère de la culture et des affaires étrangères de la France et surtout à renforcer le rayonnement de la francophonie dans notre pays.

Ceci dit. Je pose cette question à monsieur le directeur de l’Institut français et au responsable de la médiathèque : Quelle valeur ajoutée apporte l’Institut français aux écrivains qui présentent et dédicacent leurs livres dans l’espace que vous leur offrez ?

Etaient-ils moins connus, inconnus ou méconnus des lecteurs et du public avant d’avoir présenté et dédicacé leurs livres à l’Institut ?

Sont-ils à présent plus connus à tel point que leurs livres se vendent ‘’comme des croissants’’ ? Ou que les lecteurs se les arrachent en des bousculades dans les espaces de vente ? Ou que les gens les saluent avec plus de politesse et de respect dans la voix et le geste quand ils viennent à les rencontrer dans la rue ? Ou qu’ils les abordent de manière précipitée et confuse pour leur demander des autographes ? Ou bien qu’ils peuvent désormais postuler aux prestigieux prix Médicis et Goncourt ?

Rien de tout cela.

Qu’est-ce que l’Institut français d’Oujda offre donc aux auteurs (-res) qui présentent et dédicacent leurs livres dans ses locaux ? Leur achète-t-il quelques exemplaires de leurs livres pour les encourager dans leur entreprise encore naissante? Participe-t-il de quelque manière que ce soit, à couvrir une partie des frais engagés pour la réussite de l’événement qu’ils ont animé et auquel ils ont participé (déplacements, éditions à compte d’auteur, offres de livres aux visiteurs…)? Expose-t-il les livres présentés et dédicacés sur les étagères de la bibliothèque de l’Institut ?

Rien de tout cela.

J’ai fait un petit saut au salon maghrébin du livre dans sa sixième édition et de là jeté un coup d’œil au stand de l’Institut français. Beaucoup de livres y sont exposés au regard des visiteurs mais pas la moindre trace de ceux présentés et dédicacés à l’Institut français d’Oujda. Quelle valeur ajoutée ont apportés à l’Institut les auteurs des livres que les responsables de l’Institut ont exposés au salon maghrébin du livre ? Aucune. Où sont les livres qui ont contribué à nourrir les activités culturelles de l’Institut ? Où sont leurs auteurs qui ont animé ces activités et à leurs frais pour faire tourner la roue culturelle de l’Institut ? Pas la moindre trace au stand de l’Institut français du salon du livre maghrébin.

Ce ne sont peut-être pour les responsables de l’Institut que des copies de mauvais élèves indignes de figurer sur un espace français, aux côtés de livres de grands auteurs pour la plupart des Français!

A tout seigneur, tout honneur !

Voyez messieurs le désintérêt avec lequel l’Institut français d’Oujda manifeste à l’égard des écrivains qui ont animé ses activités culturelles avec leurs œuvres littéraires ! Ils ne sont en fin de compte aux yeux de l’’Institut français que de simples figurants dont l’écho ne doit pas se faire entendre hors de son espace de rencontre !

Il est certain que la seule valeur ajoutée que l’Institut français apporte à ses hôtes écrivains(-nes) c’est d’arracher des acclamations à l’assistance à la fin du spectacle et d’offrir aux visiteurs un cocktail composé de thé et de gâteaux à la mesure des convives et de la générosité des organisateurs.

Pour clôturer, je donne la parole à Maître de musique, qui répond à Maître à danser :’’…Il n’y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites ; mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise : il y faut mêler du solide ; et la meilleure façon de louer, c’est de louer avec les mains.’’1

De ces plumes encore hésitantes, de ces voix encore balbutiantes, naîtront de grands écrivains et de leurs écrits de grandes œuvres.

Zaid Tayeb

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1-Le Bourgeois gentilhomme, Molière

[1] Molière ; Le Bourgeois gentilhomme, Acte I ; Scène 1