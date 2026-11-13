France Maroc : amitié la continuité sans rupture

Ambassade de France au Maroc



Vendredi 13 novembre 2026

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, s’est entretenu avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, à Essaouira, le 13 novembre 2026.

Les deux Ministres ont fait le point sur le partenariat d’exception renforcé qui lie la France et le Maroc, près de deux ans après la visite d’État du président de la République au Maroc effectuée à l’invitation de Sa Majesté Mohammed VI.

Ils ont évoqué les nombreux domaines dans lesquels la relation franco-marocaine connaît une dynamique particulièrement fructueuse, et travaillé au renforcement de celle-ci dans la perspective de la conclusion d’un traité bilatéral franco-marocain, à l’occasion de la future visite d’État de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en France.

S’agissant du Sahara occidental, le Ministre a appelé de ses vœux la poursuite du dialogue et a renouvelé son appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies dans sa mission de facilitateur sur la base de la résolution 2797.

Le Ministre a rappelé la position intangible de la France, pour laquelle le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue à cet égard la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. La France demeure engagée en faveur d’un règlement politique définitif de cette question.

Les deux Ministres ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, en particulier sur la situation au Proche et au Moyen-Orient ainsi qu’au Sahel. Le Ministre a réaffirmé sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises.

A l’occasion de cette visite, les deux Ministres ont participé à un panel de haut niveau dans le cadre du Forum mondial des Femmes pour la paix, organisé par l’association les Guerrières de la Paix. Ils y ont réaffirmé l’attachement commun de la France et du Maroc à la solution à deux États et ont souligné l’importance des initiatives de la société civile dans la construction et la défense de la