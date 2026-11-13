LE MAROC À L’HONNEUR | FÊTE DE L’UNITÉ – AÏD AL WAHDA | MONTPELLIER
LE MAROC À L’HONNEUR | FÊTE DE L’UNITÉ – AÏD AL WAHDA – MONTPELLIER
Le 1er novembre, Montpellier a accueilli la première édition de la Fête de l’Unité (Aïd Al Wahda), organisée conjointement par le Consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier, l’association Cœur de Lionne et l’Association Humanitaire de Montpellier, dans la salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville.
Cette célébration met à l’honneur l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.
Elle célèbre également la richesse du patrimoine marocain et les liens d’amitié entre le Maroc et la France.
Un plaisir en tant que président de l’association Orphelins Handicap Pauvreté Tagoumaste (OHPT) et son président, Aissam Ahbar, de partager ce moment aux côtés de Madame Lamiae Bennani, Consule générale du Consulat Maroc Montpellier, et de Madame Clare Hart, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, dont les allocutions chaleureuses et inspirantes ont contribué à faire de cette soirée un moment inoubliable, sous le signe de l’unité et de l’amitié franco-marocaine.
Les interventions particulièrement émouvantes de Nadia Azza, présidente de Cœur de Lionne, et d’Aïcha Baghaz, présidente de l’AHM, ont également apporté une dimension humaine et chaleureuse à cette rencontre.
La soirée a également été marquée par une conférence sur le thème « Sahara marocain : autonomie et perspectives », avec les remarquables interventions du Dr Badr Zaher Al Azrak et de la Dr Yasmine Hasnaoui, ainsi que par des découvertes gastronomiques, un défilé de mode et des prestations culturelles et artistiques de très haut niveau, notamment celle de l’artiste Fatima Zahra El Qortobi.
Félicitations à Madame Lamiae Bennani, Consule générale du Royaume du Maroc à Montpellier pour son travail exceptionnel au service de la communauté marocaine en France, à Clare Hart, Vice-Presidente de Montpellier Méditerranée Métropole, à Nadia Azza, Présidente de l’association Coeur De Lionne, à Madame Aïcha Baghaz, Présidente de l’AHM, à Aicha Montaigne (modératrice talentueuse), à Hassan Sete (journal H7) ainsi qu’à l’ensemble des partenaires pour cette belle initiative.
Une célébration qui célèbre l’Unité du Royaume du Maroc et fait vivre les liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et la France
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