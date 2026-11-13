LE MAROC À L’HONNEUR | FÊTE DE L’UNITÉ – AÏD AL WAHDA – MONTPELLIER

Le 1er novembre, Montpellier a accueilli la première édition de la Fête de l’Unité (Aïd Al Wahda), organisée conjointement par le Consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier, l’association Cœur de Lionne et l’Association Humanitaire de Montpellier, dans la salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville.

Cette célébration met à l’honneur l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Elle célèbre également la richesse du patrimoine marocain et les liens d’amitié entre le Maroc et la France.