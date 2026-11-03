tayeb zaid

Victor Hugo par Victor Hugo

Mon nom est Victor Hugo.

‘’Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte,

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,

Et du premier consul, déjà, par maint endroit,

Le front de l’empereur brisait le masque étroit.’’

Comme je viens de le dire dans ce quatrain, je suis donc né en 1802.

A Besançon.

Mon nom est associé aux ‘’Misérables’’. Qui dit Victor Hugo dit ‘’les Misérables’’ et qui dit ‘’Les Misérables’’ dit Jean Valjean, homme pourchassé par le terrible Javert. Persécuté aussi bien dans le roman que dans la vie réelle sous le règne de Napoléon III. Je suis tantôt Jean Valjean, tantôt Fauche le vent, tantôt monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-mer. Maire dans la fiction et maire à un certain moment dans la réalité sous la deuxième république. J’ai consacré une bonne partie de ma vie à défendre les faibles contre les forts, la justice contre l’injustice, la lumière contre l’obscurité. J’ai été exilé pendant vingt ans presque dans les îles jersey et Guernesey par napoléon III comme j’ai été contraint de changer de nom tout au long de l’histoire des Misérables. Qui de vous ne connait pas Cosette, Fantine, Gavroches et les Thénardier dont vous avez lu les récits adaptés à votre niveau et votre âge, quand vous étiez enfants ? Ces noms sont restés gravés dans votre mémoire car leur histoire vous a certainement marqués. Victor Hugo est l’auteur des Misérables, il est également Jean Valjean le personnage. Lui et moi, nous ne faisons qu’un car notre dessein est le même : veiller sur le bien-être du genre humain. Ai-je cherché la gloire en tant que monsieur Madeleine, maire de Montreuil ? Sûrement pas. Je suis mort dans l’anonymat, sous le pseudonyme de Fauche le vent.

N’est-ce pas grâce à mes écrits que la peine de mort a été abolie ?’’ Le Dernier Jour d’un condamné’’ l’un de mes tous premiers livres est un long plaidoyer dans lequel j’ai défendu l’homme contre l’homme, la raison contre la barbarie pour faire valoir la lumière de la justice contre les ténèbres de l’injustice. Pendant que le juge, l’avocat et le procureur font appel dans leurs plaidoiries et leurs réquisitoires sur la raison, mon discours va droit aux cœurs. Qu’est-ce que les souffrances du corps des têtes destinées à être décapitées sur la place de Grève contre celles de l’esprit de ceux qui attendent l’échafaud ? Je viens de le dire à l’instant. ‘’Le Dernier jour d’un condamné’’ a annoncé des livres à venir : ‘’Notre Dame de Paris’’ avec Esméralda et Quasimodo, ‘’Quatre-vingt treize’’ et les années de sang de la révolution française, ‘’Les Misérables’’ et la terrible histoire de jean Valjean.

Vous me connaissez comme romancier mais moins comme poète. Quand vous étiez enfants, on vous faisait apprendre et réciter cette histoire triste que raconte le poème ‘’Demain dès l’aube’’. C’est un petit poème de quelques vers mais il porte en lui le deuil d’un père pour sa fille morte noyée.

‘’Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,

Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.

Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fermés sur mes pensées,

Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,

Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,

Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,

Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,

Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe

Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.’’

Je suis également dramaturge mais moins brillant que poète et romancier.

Ceux parmi vous qui viennent en France en touristes ou pour affaires vont voir la Tour Eiffel, Notre Dame de Paris, la Conciergerie, le Louvre, l’Arc de Triomphe et d’autres lieux qui font la gloire et la grandeur de la France et l’émerveillement de l’observateur. Ils oublient d’aller au Panthéon où je suis enterré pour se recueillir sur ma tombe et faire quelques prières pour le repos de l’âme de celui qui était Victor Hugo.

Zaid Tayeb