الأستاذ ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة يقدم عرضا مفصلا حول الدخول الجامعي 2023/2024 ويحلل عناصر الاصلاح الجامعي VIDEO

قدوري الحسين



نظم السيد ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة يوم الأربعاء 4 اكتوبر 2023 ندوة صحفية تحت شعار » جامعة ديناميكية ، متصلة ، مواطنة ، مبتكرة ، ومندمجة في محيطها » مع مختلف المنابر الاعلامية تحدث خلاله عن مستجدات الدخول الجامعي ـ عدد الطلبة ، عدد المسالك ، نوعيتها ، المراتب الدولية المهمة التي اصبحت تحتلها جامعة محمد الأول بوجدة وطنيا ، افريقيا ودوليا ….الخ – ، بالاضافة الى قيامه بتحليل مختلف محاور الاصلاح الجامعي …

ونظرا لأهمية العرض الذي قدمه السيد الرئيس ، وايمانا منا بالشفافية ، والموضوعية ، والحياد الاعلامي النزيه ، ارتأت الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ان تقدم تسجيله كاملا بالصوت والصورة حتى يبقى مرجعا مهما يمكن لأي مهتم ومتتبع الرجوع اليه باعتباره وثيقة بيداغوجية مهمة …بالاضافة الى كون عرض السيد الرئيس يحتوي على العديد من الارقام المهمة …

لنتابع اذن عرض السيد ياسين زغلول كاملا غير منقوص