اذا كنت ترغب في حجز احد فنادق الرياض لعطلتك القادمة اليك الأفضل لتستمتع برحلتك

تبحث عن فنادق مميزة في مدينة الرياض توفر لك اقامة فندقية مذهلة؟ إليك هذه القائمة التي تضم أفضل فنادق الرياض للاستمتاع باقامة فندقية مثالية، ابدأ في خطوة حجز فنادق الرياض لاختيار الفندق المثالي لعطلتك القادمة في مدينة الرياض.

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ترغب في حجز إحدى فنادق الرياض لعطلتك القادمة

اليك الأفضل لتستمتع برحلتك

تشتهر مدينة الرياض بالعديد من الفنادق المذهلة التي تجعل إقامتك ممتعة حقا، لذلك اذا كنت تنوي قضاء عطلتك القادمة في مدينة الرياض وتبحث عن حجز فنادق الرياض التي تقدم تجربة اقامة مثالية للضيوف، فالكثير منها في انتظارك!

لذلك اليوم أعددت لك قائمة بأفضل فنادق الرياض لتختار منها ما يناسبك، ولا تقلق سواء كنت تبحث عن وجهة مناسبة للعائلة أو عطلة رومانسية هادئة، فأن تلك القائمة من الفنادق تتضمن لك ما تبحث عنه، كي تستمتع باقامة فندقية رائعة ورحلة مميزة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. تابع القراءة لتعرف المزيد عن تلك الفنادق المذهلة التي تستحق التجربة.

فندق الفيصلية



يقع هذا الفندق الفاخر المصنف 5 نجوم على طريق الملك فهد في حي العليا، تصميمات الوحدات أنيقة ولديها لمسات عربية مميزة، يوفر الفندق تجربة اقامة أكثر من رائعة للضيوف، سواء من حيث تلك الخدمات الممتازة أو وائل الراحة والوسائل الترفيهية، التي توفر لك اقامة فندقية مثالية. اليك المرافق والخدمات التي يوفرها الفندق للنزلاء:

جميع غرف الفندق أنيقة وفاخرة.

جميع الوحدات مكيفة.

تتوفر في جميع الغرف والأجنحة تلفزيون بشاشة مسطحة، وثلاجة صغيرة.

تحتوي الأجنحة على غرف معيشة منفصلة، وبعضها يضم حوض جاكوزي رائع.

يضم مطعم يوفر أشهى الأطباق العالمية.

يتوفر منتجع صحي واحد مخصص للرجال وآخر للنساء، بالاضافة الى مركز لياقة بدنية.

يضم الفندق حمام سباحة داخلي.

إتاحة خدمة نقل من وإلى المطار للنزلاء.

إتاحة خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

برج رافال الرياض

اذا كنت تبحث عن مكان اقامة عصري، اذ عليك حجز اقامتك الفندقية في برج رافال الرياض. واحد من الفنادق الفاخرة التي توفر لك اقامة مثالية خلال عطلتك، بالاضافة الى وسائل الراحة والمرافق الممتازة مثل حمامات السباحة التي يتوفر منها واحد للسيدات، والمنتجعات الصحية الفاخرة التي تساعدك في الحصول على قسط من الاسترخاء والاستجمام.

ألقي نظرة على خدمات ومرافق الفندق، كي تضعه ضمن قائمة اختياراتك، هو يستحق حقا!

غرف الفندق أنيقة ومريحة.

تتميز الغرف بنوافذ ممتدة من الأرض وحتى السقف، للحصول على إطلالات بانورامية للمدينة.

تحتوي الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة.

أما الأجنحة تضم غرف للمعيشة، وماكينات نسبريسو، ومطبخ صغير.

تجربة تناول طعام فاخرة ومتنوعة ما بين الأطباق الاوروبية والعربية جميعها متوفرة في الفندق.

إتاحة مسبح خارجي للرجال وآخر للنساء.

يحتوي الفندق على مركز لياقة بدنية، منتجع صحي.

اتاحة مغطس مياه ساخنة بالفندق لمزيد من الاسترخاء.

اتاحة واي فاي مجاني في جميع أنحاء الفندق.

فيرمونت الرياض



يقع فندق فيرمونت في مجمع بوابة الأعمال، لذلك فانه يوصي به للمسافرين من رجال الأعمال، اختر ما يناسبك من 298 غرفة وجناحًا، غرف الفندق كبيرة ومريحة، بالاضافة مجموعة رائعة من الخدمات والمرافق التي توفر إقامة فندقية مريحة وممتعة للنزلاء. ناهيك عن توافر المطعم الايطالي الذي يقدم أشهى وصفات المعكرونة اللذيذة.

تعرف على تلك المرافق والخدمات فيما يلي:

جميع الوحدات مكيفة وواسعة.

تحتوي الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة، وماكينة صنع الشاي والقهوة.

تحتوي الأجنحة على غرف معيشة منفصلة.

أما الأجنحة الأعلى درجة تضم غرف لتناول الطعام، بالإضافة إلى أحواض جاكوزي.

يحتوي الفندق على 3 مطاعم تقدم تجربة تناول طعام متنوعة ورائعة.

يضم حوض سباحة داخلي، ومركز لياقة بدنية، منتجع صحي راقي.

اتاحة خدمات الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

فور سيزونز الرياض



الفور سيزونز ذلك الفندق الفخم الذي يوفر لك إقامة لا مثيل لها، في انتظارك لحجز غرفتك خلال إقامتك في مدينة الرياض. استمتع بمرافق من الدرجة الأولى، واحصل على الغرف المطلة على المناظر البانورامية المذهلة، بالإضافة الى وسائل الراحة والمرافق التي يوفرها الفندق للنزلاء لقضاء أجمل الأوقات. تعرف على تلك الخدمات في السطور القادمة:

جميع غرف الفندق أنيقة وفسيحة.

تضم الغرف تلفزيون بشاشة مسطحة.

تضم الغرف حمامات رخامية أنيقة، وأحواض استحمام.

أما الأجنحة فهي تحتوي أيضا على مساحات جلوس منفصلة.

يتوفر منتجع صحي، ومركز لياقة بدنية.

بالاضافة الى ملاعب اسكواش، وملعب تنس.

يضم الفندق حوض سباحة خارجي.

يوفر الفندق 3 مطاعم لتجربة طعام فاخرة.

إتاحة مركز للأعمال.

واي فاي مجاني في جميع أنحاء الفندق.

هوليداي إن الرياض



فندق ذو تصنيف 5 نجوم يوفر لك تجربة إقامة فندقية رائعة، يقع في الطريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض. يتميز بتقديم مجموعة من المرافق والخدمات الممتازة للنزلاء، احجز إقامتك فيه الآن إذا كنت ترغب في قضاء عطلة رائعة.

فيما يلي الخدمات والمرافق التي يوفرها الفندق للنزلاء:

الغرف أنيقة للغاية ومريحة، وتتميز بأنها واسعة.

جميع الغرف مكيفة.

تضم الغرف ماكينات صنع الشاي والقهوة، وخزانات ملابس، وثلاجات صغيرة.

يتوفر مسبحين خارجيين للنزلاء.

توافر مركز لياقة بدنية.

يضم مطعم يقدم أشهى المأكولات العربية والعالمية.

تتوفر مراكز للأعمال.

ملاعب رياضية مميزة بالفندق.

خدمة غرف متاحة على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق.

فندق راديسون بلو الرياض



يضم الفندق غرف وأجنحة أنيقة إذا كنت مسافرًا مع العائلة، فأنك سوف تستمتع بالاقامة في تلك الأجنحة التي تتسع للعائلات. يلبي الفندق مجموعة مذهلة من المرافق ووسائل الراحة للضيوف الاستمتاع باقامة مثالية خلال عطلاتهم. تعرف على تلك الخدمات والمرافق فيما يلي اختيار الغرفة أو الجناح المناسب لك في فندقك المثالي:

غرف الفندق راقية وأنيقة، وجميعها مكيفة.

تحتوي الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة، وماكينات تحضير الشاي والقهوة.

تضم الأجنحة غرف معيشة.

قوائم تناول طعام متنوعة يوفرها الفندق للنزلاء للاختيار من بين المطاعم الإيطالية واليابانية.

يوفر الفندق منتجع صحي للاسترخاء والاستجمام، بالاضافة الى نادي رياضي مجهز بأحدث المعدات الرياضية.

يوفر الفندق حمام سباحة داخلي.

صالة خاصة بالنساء لممارسة التمارين الرياضية.

توفير خدمة واي فاي مجانية في جميع أنحاء الفندق.

هذه هي أجمل الفنادق في مدينة الرياض، التي تضمن لك تجربة اقامة فندقية مثالية خلال رحلتك بالمملكة العربية السعودية، تعرف على الخدمات والمرافق الخاصة بكل فندق واختار الفندق الذي أثار إعجابك، واستعد للتخطيط لرحلتك من خلال شراء تذكرة الطيران وحجز فنادق الرياض على الفور لصنع ذكريات لن تنسى.