ساكنة جماعة سيدي لحسن ـ اقليم تاوريرت ـ تبحث عن رئيسها

فاعل جمعوي



يقول المثل » الفقيه للي ترجينا براكتو دخل لجامع ببلغتو » في الوقت الذي انتخب فيه السيد السهلي عبدالرحمن رئيسا للجماعة القروية سيدي لحسن استبشرت الساكنة خيرا ان الرئيس المنتخب سيعير اهتماما كبيرا لمختلف المشاكل التي تعاني منها كل دواوير القبيلة ، من انعدام البنيات التحتية ، انعدام الطرق والمواصلات ، انعدام مستوصف تتوفر فيه ضرورات العلاج والاستشفاء ، انعدام اي مشروع مدر للدخل ، انعدام شبكة المواصلات الهاتفية بالعديد من الدواوير ، ..انعدام الشغل ….قلة المياه الصالحة للشرب .,,,وووو

وما زاد الطين بلة فوز السيد الرئيس بمقعد برلماني ، هذا الفوز الذي بدلا من ان يقوم الرئيس باستغلاله لمصلحة جماعته ، فلقد حدث العكس ، هو ان السيد البرلماني رئيس جماعة سيدي لحسن اصبح همه الوحيد هو مرافقة عامل اقليم تاوريرت في حله وترحاله ، لحضور مختلف التدشينات التي تتم بجماعات تابعة لاقليم تاوريرت ….تدشين مشاريع تتم في هذه الجماعة او تلك فقط انها لاتتم بجماعة سيدي لحسن ـ جماعة السيد الرئيس البرلماني ـ الجماعة المنسية بامتياز …وبذلك اصبح فوز الرئيس بمقعد برلماني مصيبة من المصائب التي لحقت بجماعة سيدي لحسن …حيث انساه كرسيه البرلماني انه رئيس جماعة فقيرة ، تعاني كل انواع التهميش ، والتخلف ، وان مشاكلها ، ومشاكل ساكنتها تعد بالأطنان ، ….

والأدهى والأمر ان الرئيس اصبح يغيب عن الجماعة ليس لأسبوع او اسبوعين ـ بل احيانا اكثر من ذلك ، وحتى اذا سمح لنفسه يوما ما الحضور الى السوق فانه لا يحضر الا في وقت متأخر بعد منتصف النهار ويغادر بسرعة تفاديا لشكاوى الساكنة التي لا تعد ولا تحصى ولم يعد يتحملها …حيث لا تستغرق مدة مكوثه في السوق ساعة او اقل ….واذا كان الأمر كذلك : فمتى سينصت السيد الرئيس البرلماني لمشاكل ساكنة هي التي اوصلته الى كرسي الرئاسة والى كرسي البرلمان ……حيث اصبح حضوره للبرلمان اكثر من حضوره لجماعته …..ليتنكر بعد ذلك لأهل بلده ويعتبر حضوره بالبرلمان اهم من هموم وتعاسة ساكنة سيدي لحسن …

هذه التعاسة التي يمكن تلخيصها في حادثة وفاة امرأة فقيرة بدوار محاذ لدواره ، وبما ان الفقيدة كانت مصابة بالسكري وكانت تسكن مع والتها الأرملة الطاعنة في السن فقيرتين الى درجة كبيرة حيث كان بعض المحسنين هم من يقومون باعالتهما وشراء الادوية لهما ، وربما نتيجة لانخفاض مفاجيء للسكر ونتيجة لملاحظة وجود بقع من الدم على وجه الفقيدة جراء سقوطها على وجهها نتيجة لفقدانها الوعي ….فقد حضرت مختلف السلطات المحلية من قائد ودرك … الا رئيس الجماعة الذي غاب ….وبما ان تحقيقا فتح في ملابسات الوفاة فقد حملت جثة الهالكة الى مستشفى تاوريرت قصد التشريح وكان ذلك مساء يوم الجمعة ….

وكلنا يعرف الاجراءات الادارية المعقدة المتبعة في هذه الحالة قصد سماح النيابة العامة بالافراج عن الجثة والسماح بدفنها ….وخلال يوم السبت لا احد كان هناك سواء بمستشفى تاوريرت للقيام بهذه الاجراءات لأن المتوفية فقيرة من جهة ولا تملك اخوة او افراد عائلة من جهة اخرى ….حيث كان من المفروض ان يحضر السيد الرئيس بنفسه قصد القيام بهذه الاجراءات التي لا يوجد اي احد يمكنه القيام بها ….فلولا تجند الاستاذ المتقاعد السيد قوري البشير(عضو سابق بمجلس جماعة سيدي لحسن ) حيث قام بكل الاجراءات الادارية للافراج عن الحثة وتسلمها وحملها الى مقر سكناها بسيدي لحسن قصد دفنها خصوصا وان اليوم صادف يوم السبت ، وان النيابة العامة بوجدة هي التي عليها الموافقة على الافراج عن الجثة ، والكل يعرف الصعوبات الادارية في مثل هذه الواقعة خصوصا اذا صادفت يوم السبت ….استغرقت الاجراءات الادارية يوما كاملا ….والسيد رئيس جماعة سيدي لحسن في خبر كان ….ولما تسلم السيد قدوري البشير الجثة ، وتوفير سيارة اسعاف تابعة لجماعة تاوريرت لحمل الفقيدة الى مثواها الأخير بمساعدة الرئيس السابق لجماعة سيدي لحسن الحاج احمد عزوزوط نائب رئيس جماعة تاوريرت حاليا ….تحدث كل هذه الدراما ورئيس جماعة سيدي لحسن الذي يفترض فيه ان يكون حاضرا خلال كل هذه المراحل الادارية …..لا وجود له ….مع كامل الأسف

حملت الجثة بسيارة اسعاف جماعة تاوريرت الى مثواها الأخير ….ودفنت المرأة الفقيرة ….وربما تكون قد اعطت صوتها لرئيس ….تنكر لها في حياتها …تنكر لها في فقرها …..تنكر لها في مرضها الذي كانت تتألم به في صمت ….تنكر لها في وفاتها ….وتنكر لها خلال عملية دفنها …..لأنها فقيرة معدمة وليست من اعيان القبيلة

وفي الختام ….ان اهل جماعة سيدي لحسن يبحثون عن رئيسهم ….قبل ان تعثر عليه الصحافية بشرى الضو في البرلمان وتسأله هذه المرة ليس عن قضية الزليج …..وانما قد تسأله عن امرأة فقيرة ماتت في جماعته ما اسمها ، وماذا تملك ، وهل حضر جنازتها ام انه مشغول بتدشين مشاريع الجماعات الاخرى مع عامل اقليم تاوريرت ؟ ….ولنا عودة مفصلة الى مشكل جماعة سيدي لحسن بتفصيل …..

(حتاما كفاعلين جمعويين نشكر السيد قدوري البشير ، والحاج احمد عزوزوط ….لقيامها بكل الاجراءات لنقل جثمان الفقيدة الى مقر سكناها …ولتدفن بمقبرة رجال الله ….نسأل الله ان يتغمدها بواسع رحماته وان يدخلها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا )