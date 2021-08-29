اجي نشوفو آش دار بعوي عبد النبي رئيس مجلس جهة الشرق فهاد الولاية ديال المجلس : نبداوبقطاع البنية التحتية و تأهيل مراكز الجماعات بجهة الشرق ككل
1123 من الطرق المهيكلة بتكلفة اجمالية :185 مليار سنتيم بمساهمة المجلس ب 59مليار سنتينا
1521كيلومتر من الطرق المعبدة بتكلفة 168,7 مليار سنتيم
منشآت العبور و تصريف مياه الأمطار 13,7
مليار
منشآت فنية : 2مليار سنتيم
فتح 3700km من المسالك ب 9,7 مليار سنتيم
الكهربة القروية :بتكلفة اجمالية 36,9 مليار سنتيم بمساهمة المجلس ب 25,8 مليار سنتيم
الانارة العمومية :2,4 مليار سنتيم
عدة شمسية لتوليد الكهرباء 2,12مليار سنتيم
الانارة و محولات الطاقة الشمسية:300مليون سنتيم
أنظمة الطاقة الشمسية مولدات وًمعدات تقنية : 2,1مليار سنتيم
الماء الصالح للشرب ؛17,6 مليار سنتيم
حفر 422ثقب استكشافي :16,2 مليار سنتيم
التطهير السائل :19,8مليار سنتيم
39شاحنة صهريجية:2,7 مليار سنتيم
الحماية من الفيضانات :19,6 مليار سنتيم
احداث 38نقطة ماء : تكلفة اجمالية 53,8 مليار سنتيم بمساهمة مجلس الجهة ب 9,5مليار
تهيئة مراكز الجماعات بتكلفة 11,5 مليار سنتيم بمساهمة مجلس الجهة ب مليار و 450 مليون سنتيم
المهم الى غلط ف شي حاجة راه المنجزات بزاف و هاهو الفيديو فيه كلشي
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