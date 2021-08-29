اجي نشوفو آش دار بعوي عبد النبي رئيس مجلس جهة الشرق فهاد الولاية ديال المجلس : نبداوبقطاع البنية التحتية و تأهيل مراكز الجماعات بجهة الشرق ككل

1123 من الطرق المهيكلة بتكلفة اجمالية :185 مليار سنتيم بمساهمة المجلس ب 59مليار سنتينا

1521كيلومتر من الطرق المعبدة بتكلفة 168,7 مليار سنتيم

منشآت العبور و تصريف مياه الأمطار 13,7

مليار

منشآت فنية : 2مليار سنتيم

فتح 3700km من المسالك ب 9,7 مليار سنتيم

الكهربة القروية :بتكلفة اجمالية 36,9 مليار سنتيم بمساهمة المجلس ب 25,8 مليار سنتيم

الانارة العمومية :2,4 مليار سنتيم

عدة شمسية لتوليد الكهرباء 2,12مليار سنتيم

الانارة و محولات الطاقة الشمسية:300مليون سنتيم

أنظمة الطاقة الشمسية مولدات وًمعدات تقنية : 2,1مليار سنتيم

الماء الصالح للشرب ؛17,6 مليار سنتيم

حفر 422ثقب استكشافي :16,2 مليار سنتيم

التطهير السائل :19,8مليار سنتيم

39شاحنة صهريجية:2,7 مليار سنتيم

الحماية من الفيضانات :19,6 مليار سنتيم

احداث 38نقطة ماء : تكلفة اجمالية 53,8 مليار سنتيم بمساهمة مجلس الجهة ب 9,5مليار

تهيئة مراكز الجماعات بتكلفة 11,5 مليار سنتيم بمساهمة مجلس الجهة ب مليار و 450 مليون سنتيم

المهم الى غلط ف شي حاجة راه المنجزات بزاف و هاهو الفيديو فيه كلشي