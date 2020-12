Le Professeur Housni Brahim CHU – Oujda : Un sauveur que beaucoup lui doivent la vie parce qu’il est là dans tous les appels de détresse …

Yassine Zarhloule

Université Mohammed Premier, Oujda,..Faculté de Médecine et de Pharmacie. Le Professeur Housni Brahim

Quand on veut rendre hommage à un homme de son vivant, l’entreprise s’avère périlleuse mais digne d’intérêt.

Un homme, un humaniste un serviteur de la bonne cause, un homme de science qui forme les médecins de demain, il les forge à son image: homme de dialogue, de compromis un soldat des premiers fronts contre cette pandémie.

Un sauveur que beaucoup lui doivent la vie parce qu’il est là dans tous les appels de détresse …

Son sourir apaise les douleurs et calme les maux, tel que je l’ai toujours connu, un infatigable dans un service parmi les meilleurs, un vrai chef d’orchestre qui mène à la vie et lutte contre le trépas.

Merci l’ami pour tout ce que tu fais autour de toi.