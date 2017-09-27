تهنئة خاصة بالسيد مدير موقع وجدة سيتي الحاج الحوسين قدوري وحرمه بمناسبة عودتهما من الديار المقدسة

محمد شركي

يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن طاقم موقع وجدة سيتي تقديم تهنئة خاصة إلى الأخ الفاضل الحاج الحوسين قدوري مدير الموقع بمناسبة عودته هو وحرمه الفاضلة من الديار المقدسة بعد أداء مناسك الحج ، وبهذه المناسبة الطيبة نضرع إلى الباري جل وعلا أن يجعل حجهما مبرورا وسيعهما مشكورا وذنبهما مغفورا ، وأن يتقبل منهما مناسكهما ، ويجعل جزاءهما الفردوس الأعلى بجوار سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ،ويسقيهما بيده الشريفة من حوضه الشريف شربة لا يظمآن بعدها أبدا ، ونرجو لهما عمرا مديدا ،وحياة كريمة مع حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى .