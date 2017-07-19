جماعة وجدة تدق ناقوس الخطر و تعلن للساكنة ان المدينة دخلت مرحلة السيبة

من يقف وراء تخريب وتكسير منشآت مدينة وجدة ؟

في الوقت الذي تبذل فيه جماعة وجدة مجهودات للرقي بمستوى وتجويد الخدمات، وتخصص ميزانية هامة للبنيات التحتية والمرافق العامة.. تعمل جهة مجهولة على تخريب ممنهج للمملتكات العومية. فقد أقدمت على تكسير علامات التشوير بشوارع المدينة. وعمدت على تفكيك الأعمدة الكهربائية، وسرقت أسلاكها بأهم الأحياء والشوارع الرئيسية ، وأتلفت حاويات النفايات بكل أشكالها.

أمام هذا السلوك اللامسؤول، تطلب جماعة وجدة من ساكنة المدينة التعاون جميعا، للحفاظ على الممتلكات العمومية. وذلك بالتبليغ عن مرتكبي هاته الجرائم في حق المدينة إلى اقرب دائرة للشرطة.

جماعة وجدة