ما الذي تغير في عهدكم سيدي الرئيس !؟
إننا كلما ما حاولنا عبثا أن نبحث للحكومة المنتهية ولايتها عن أي شيء يمكن أن ننسبه إليها .. كلما حاولنا ذلك إلا و كان الفشل و الذهول من نصيبنا ، بل كانت الصدمة أكثر و أكثر ، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يُسَوِّقُهُ دُعاة الكذب والبهتان من أوهام و أحلام لا توجد إلا في أذهان مُرَوِّجيـها و أذهان البعض من مُؤيديهم من مسلوبي الإرادة و مُعَطّلي التفكير.. وعليه فهل يمكن الادعاء بتغير شيء منذ ذلك التاريخ ، و ها هي قد انقضت خمس سنوات عجاف بالتمام والكمال ؟ . بل يُمكننا القول أيضا : إن الوضع قد ازداد تأزما و تفاقما.
ولْيَسْمَح لنا فُرقاء اليوم وشركاء الأمس القريب ،أن نُسيءَ معهم الأدب قليلا و نُزعج راحة جَنابهم الموقر ، ببعض من التساؤلات التي لا تزال معلقة إلى حد كتابة هذه السطور.. وقد عمدنا إلى صياغتها في قالب استنكاري مُبَطّــَن تجنبا للحرج ، مع العلم أننا مُتيقّنون مائة في المائة أن الإجابة عنها بالإيجاب غير موجودة أصلا، و لن توجد في المدى المتوسط على أحسن تقدير .. وبالتالي ، و إلى الذين يَتَوهمون و يريدونَنا أن نَتوهم مَعهم أن الوَضع المغربي قد تَحسّن أو لِنقل قد تَملمَل نحو الأفضل بمجيئهم .. إلى هؤلاء و هؤلاء نقول ، وبكل حسرة و أسف :
ألا يزال الفقراء يبيعون أعضاءهم ليعيشوا و يطعموا أبناءهم ؟
ألا يزال الفقراء يَمدون أيديهم مُتسَوِّلين ومُتَوَسِّلين المارّة الصدقات ؟
ألا يزال الفقراءُ يُقذفُ بهم خارج المستشفيات بدعوى عدم التوفر على بطاقة « رميد » ، أو بدعوى انتهاء صلاحيتها أو بذرائع أخرى ؟
ألا تزال النساء تَـلدن أمام و على رَدهات المستشفيات إن هن أفلحن في الوصول إليها أصــلا ؟
ألا يزال المتسَوّلون يملؤون الساحات و مداخل الجوامع والبنوك و الإدارات العمومية و الأسواق ، ما يشي إلى الزائر بمدى العناية التي يوليـها أولياء الأمور إلى الفقراء و المحتاجين ؟
ألا يزال اللّصوص يَعيثون هدرا و نهبا في المال العام دون حسيب أو رقيب ؟
ألا يزال أباطرة السوق يمتصون دماء المغاربة بتزكية من الحكومة ؟
ألا يزال كبار العفاريت والتماسيح المستفيد الأول من الصناديق المُعَدّة لدعم الفقراء ، و كذا من برامج التنمية و إعادة الهيكلة التي وضعت أساسا من أجل خدمة الفقراء والمحتاجين ؟
ألا يزال هؤلاء العفاريت ذاتهم،المستفيد الأول من مُدّخرات صندوق المقاصة ، و على الخصوص في ميدان المحروقات ؟
ألا يزال الانتهازيون يصرفون أموال الشعب في مجالات لا تَمُس إلى الشعب بصلة ، من قبيل اقتناء السيارات الفارهة و إقامة الحفلات الباذخة و تنظيم المهرجانات التافهة ؟
ألا يزال أصحاب الثروة يتهربون ،بل يمتنعون عن دفع الضرائب المستحقة عليهم، هذا دون أن نتحدث عن الضريبة عن الثروة التي لطالما تغنى بها رئيس الحكومة الفاشل و جوقته ؟
ألا يزال المتهمون بإهدار وسرقة المال العام ينعمون بالحماية و الرعاية ،بعيدا عن أي مساءلة أو محاسبة ؟
ألا تزال حَفنة من التماسيح و العفاريت تتحكم في رقاب أزيد من 40 مليون مواطن ، بتعطيل تنزيل بنود الدستور المعدل على علاّتــه ؟
ألا يزال القضاء يتلقى تعليماته عبر الهاتف من طرف دوائر القرار والسلطة ؟
ألا يزال اللصوص يُهَرّبون أموال الشعب خارج البلاد و تحت أعين « حراس الوطن » ، الذين يَغُضّون أبصارهم عن ملاييـر الدراهم المُهاجرة إلى خارج الــوطــن ؟
ألا تزداد الهوة اتساعا يوما بعد يوم ،بين الطبقات المجتمعية ، بفعل تفقير طبقات و إغناء أخرى ،ما قد يخلق نوعا من الاختلال في بنية المجتمع ككل ، ويهدد استقراره و وحدته ؟
ألا يزال الكثير من الموظفون « السامون » يتسلمون أجورا تفوق الخيال و ما يعادلها من امتيازات وتعويضات ؟
ألا يزال المواطن يضطر لتقديم الرشوة من أجل قضاء حوائجه اليومية ؟
ألا يزال المواطن يَضطر الى دفع » القهيوة » إلى الممرضات والممرضين بالمستشفيات العمومية ، لتوفير خدمات لفائدة مرضاهم ..فيما يحرم الآخرون من حقهم في الرعاية و العناية التي يكفلها دستور الدولة ، و يفرضها ميثاق المهنة ؟
ألا يزال المتظاهرون السلميون من مختلف الفئات و الطبقات يتعرضون للتنكيل و الإهانة على مرآى و مسمع من العالم ،و بتجاهل مقصود أحيانا من وسائل الإعلام ، كلما خرجوا ليُسمعوا أصواتهم ضد الحيف والقهر و الشطط ؟
ألا يزال الموظف يُقال من منصبه بحجة الانتماء السياسي أو الاختيار الفكري والأيديولوجي ، بعيدا عن أي مسطرة قانونية تَحفَظ له الحق في الدفاع عن نفسه ،أو حتى عن مجرد استيضاحٍ حَول ما حلّ به ظلما و حَيْفا .
بل ، لا يزال و لا يزال و لا يزال الكثير و الكثير مما قيل وما قد يقال !! و إن لم يجد أصحابنا إياهم ، خَجلا مــن الإجابـة بالنفي والإنكار، فليقولوا ما يشاؤون ، عملا بالأثر المشهور : إذا لم تستحيي فافعل ما شئت وقل ما شئت.
أما نحن ، لا يسعنا إلا أن نصرح في الناس أجمعين ، دون أن يُشَكّل لدينا ذلك أي حرج ، لأن الواقع لا يرتفع، و الحقائق لا تَخجَل ..
الحصيلة الساطعة.. و للحقيقة و للتاريخ نقول : لا الفقرَ حاربتم ولا الفساد ..وإنما الفقراء حاربتم ، وقتلتم فيهم بارقة أمل ، كانت لا تزال تهدي سبيلهم نحو المستقبل ، قد بدأت تتوهج مع النسيمات الأولى للربيع المغربي المجيد ، الذي عملتم بما أوتيتم من بهتان و تمويه على إخماده وإقباره في مهده .
2 Comments
الشيء الوحيد الذي تغير هو أن رئيس الحكومة و النواب يتقاضون أجورهم وهم نائمون في بيوتهم ، بينما يقتطع من أجور الموطفين وهم في مقرات عملهم يعملون ويكدحون ، لتغطية مصاريف السيد الرئيس ونوابنا المحترمين أولا ثم لتغطية عجز صندوق التقاعد الذي نهبه اللصوص ..
لقد الفنا السكون والثبات ايها اامحترم ..غلماذا تحرك غينا وهلينا المواجع ؟؟
ان اصحاب الحال في بلادنا لا يعبؤون بنا وليس لدهم ادنى نية في تغيير الوضع ،لانه بكل بساطة يخدم مصالحهم ولان ميزان القوة لا يزال في صالحهم .
احتراماتي