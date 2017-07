A l’aéroport d’oujda des immigrés ont été empechés de voyager pour rejoindre Paris.

Il ne s’agit pas de mesure de sécurité, d’individus suspects ou des recherchés par la police marocaine ou l’interpole, mais tout simplement d’un résultat d’un modèle de gestion nouveau, que le chef d’embarcation par intérim (M.m), tout récemment affecté au poste il y a à peu près un mois, venant d’un pays africain. Selon des sources, il aurait été agressé par un passager de la compagnie à coups de poignets en récompense de sa façon de faire, de se comporter et de ses attitudes rigides.

Les victimes de ce responsable de la dernière minute étaient au nombre de 05 voyageurs dont 2 femmes de la même famille, en plus de mon fils qui devait se présenter le lundi 28 septembre au siège d’une société à Paris, qui vient de le recruter en tant qu’ingénieur pour la 1ère fois pour des fonctions après des mois de chômage et une longue période d’embauche à CDD.

Ils sont tous arrivés à l’aéroport, leurs billets en mains, exactement à 8h00, soit 10mn avant les délais fixés sur leurs convocations pour voyager à bord du vol AT/3GJPWP d’OUJDA à destination PARIS ORLY, pour leur présentation aux 2 guichets. Ils étaient en lignes de queues et précédés entre autres par des voyageurs à destination de Casablanca. Autrement dit, devant des guichets faisant deux tâches en même temps. Chaque guichet aurait du être charger d’une mission, d’une seule destination : soit l’accueil de ceux à destination de Paris, soit à destination de Casablanca avec un tableau d’affichage fonctionnel informant les passagers et assurant la bonne communication.

Ils étaient sous le choc d’avoir raté l’avion, leur rendez vous et d’être pousser à vivre un état d’inquiétude, de mécontentement et de grande colère face à un responsable aux oreilles bouchées, qui ne voulait guère revenir sur sa décision.

Pour gagner du temps avant le départ fixé à 8h50, pour fuir la situation qu’il devait traiter avec plus de clairvoyance, de maturité et de pédagogie, et devant la montée du ton de la protestation, le Responsable les a rassuré. Il leur a demandé d’attendre son retour, après sa tournée en avion et contacter l’équipe à bord, voir s’il y a des places encore vides (comme font les autocars). Ce qu’il n’a absolument pas fait. Il s’est caché quelque part dans l’aéroport sans revenir parler aux immigrés, sans leur expliquer franchement ce qu’il s’est passé au juste si ce n’est que la seule solution pour arrêter le nombre des voyageurs à l’effectif permis à chaque vol, alors que le nombre de ceux qui ont fait la réservation et ont payé sont un peu plus ?????

L’avion a décollé un peu plus tard que 9h, le chef n’a pas fait ni signe de compréhension, ni de gentillesse, ni de courage, ni de volonté à trouver la solution non pénalisante. Que doit faire toute une famille, victime de ce responsable, en difficulté financière pour payer 10000dhs, pour assurer le retour des siens à Paris après les dépenses des obsèques des funérailles de l’une des leur en ces jours de la fête du sacrifice ??

En revanche il s’agit d’un nouveau type de responsable qui veut s’imposer. Faire respecter son autorité dans un petit règne, s’il en a, loin de tous les concepts de la bonne gouvernance. Il risque de porter atteinte non pas seulement aux droits des voyageurs et au tourisme, mais encore aux intérêts de la RAM et de son image en tant que compagnie citoyenne qui déploie d’énormes efforts pour améliorer la qualité de ses services, devant un marché où la concurrence bat son plein, pour être plus attractive et contribuer à la construction d’un Maroc fort sur tous les plans y compris de la transparence et le respect de la dignité des citoyens marocains résidents à l’étranger, particulièrement conformément aux directives royales et en parfaite adéquation avec le processus démocratique pour caractériser notre pays et lui assurer la voie de la prospérité et de la modernité.

L’administration centrale de la RAM ne doit pas faire « wait and sea », elle doit bouger pour mettre fin à ce genre d’abus, enquêter sérieusement après constitution d’une commission à constituer par des honnêtes des services centraux et être apte à présenter par écrit ses excuses aux victimes de ce responsable, voir payer dommages et intérêts à ceux qui perdront l’ opportunité de leur embauche.

L’auteur : Ziach Abdelmajid

Militant du PPS