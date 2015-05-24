ك د ش : بلاغ هام للأساتذة طالبي التقاعد النسبي

بــــــلاغ: عدول الوزارة عن موقفها، والتصريح بحق جميع ذوي أقدمية 30 سنة في التقاعد النسبي.

بعدما أصدرت وزارة التربية الوطنية، مذكرة غير مسبوقة لتنظيم التقاعد النسبي، تقتصر فيها على المستوفين لشرط 30 سنة أقدمية، وكأنها تجيب مسبقا بالرفض، ذوي أقل من 30 سنة أقدمية، وهو ما يتعارض مع القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية منذ عقود من الزمن.

وبعد الاحتجاجات المعبر عنها من لدن النقابة الوطنية للتعليم (كدش/CDT)، بالاتصال المباشر بالوزارة أو بشكل غير مباشر في بلاغ المكتب الوطني الصادر بتاريخ 15 ماي 2015، والذي استنكر حرمان من هم دون 30 سنة أقدمية من حق تقديم طلب التقاعد النسبي، وإخضاع ما فوق ذلك لسلطة مدير الأكاديمية بعد مداولات لجنة جهوية، (وهو البلاغ الذي تضمن كذلك وضعية الأساتذة الذين وظفوا في أحد السلمين 7 أو 8، وتعيين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين…)

بعد كل هذه الاحتجاجات، والاحتقان الذي أضحى يعم الساحة التعليمية بسبب ذلك، تجد الوزارة نفسها مضطرة لمراجعة موقفها والموافقة على منح التقاعد النسبي لجميع الراغبين فيه والمستوفين لشرط أقدمية 30 سنة.

والنقابة الوطنية للتعليم ( ك د ش / CDT)، إذ تبلغ هذه المعطيات للشغيلة عموما وللمعنيين بالأمر خصوصا، فإنها تعيد التذكير باحتجاجها الشديد على الوزارة لالتفافها على حق نساء التعليم ذوات أقدمية 15 سنة على الأقل، ورجال التعليم ذوي أقدمية 21 سنة على الأقل، في تقديم طلباتهم للتقاعد النسبي، والتعامل معهم بجدية خاصة من لهم ملفات ووضعيات صحية صعبة.

المكتب الوطني

الدار البيضاء في 23 ماي 2015