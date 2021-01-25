إدريس الواغيش

فاس

الــفــهــــرس

– يلزمُني مُتّسعٌ من العُـمر

1 – وجوه عمدتها الشمس

2 – أفق صخري يحاصرني

3 – عرافات تعكلن الكلام

4 – أعنت الغياب

5 – لا أحدَ َتغَـزّل في القمَر

6 – ذئب منفرد

7 – الحظ لعبة لا أتقنها

8 – تخونني النبوءة

9 – ستكونِين لي

10 – تآمر عليّ الصمت

– رُبى شفتيك

11 – حبّـات مطر

12- أنَـا من هُـنا

13 – خطيئة أخرى

– مَمْشايَ الصّباحي

14 – صَهْـدُ القَبيلة

15- سرابُ البحر

16 – أبحث عَـنّي فيّ…!

17 – تيَهَـان

– يُـغالبني الحَـياء

– نكاية في الفراشات

– وأعود إليّ

– زارني موتي مرّتين

– مَنفايَ اليومي

– ممشى صغير يلاحقني

يَـلـزَمُـنـي مُـتَّـسَـعٌ مِـنَ العُـمــر

يَـلزمُـني سَـيَـلان من الأحَـاسيس

و قصائِـدُ أخـرى

كي يَـرتقي حِـذائي قليـلا

فـوق أدِيـم هَـذي الأرض

يلزمُـني قصص أخرى

لأنـشد المَـزيد،

من قصَـائِـد الحُـبّ و السَّـلام

يلزمُـني مُـتسعٌ من العُـمر

لأفهَـم العَـالم بشكل أفـضل.

*******

يلزمني قصائد أخر

كي يرتقي حذائي قليلا

فوق أديم هذه الأرض

تلزمني قصص أخرى

لأنشر ثقافة الحب والسلام

يلزمني متسع من العمر

كي أفهم هذا العالم

*******

مُـغمَـضَ العَـيْـنَـيْـن

آتِـيـك

وَأمْـضي إلى بَحـر عَـينَـيْـها

دُون إذن مِـن قـَـلـبي

وأغـرَقُ عَـمْـدًا،

حتى لا أعُـودَ ثـانِـيَـة

إلى خطيئتاي السابقات

*******

فِـنجَـان قـَهْــوَتي غـَامِـضٌ

هَـذا الصَّبـاح

كـُلمَـا حاوَلت أن أستبْـيـنَ دَوائِـرَه

تخُـونـُني النـَّبُـوءَة

عَـمَـى البَـصِـيـرَة

وَأغْــرقُ في غـُـدرَان الأسْـئِـلة

*******

أخـلـُو إلى نَـفـسي

حَـتى إذا مَـا جَــنَّ الليْـل

أنـأى بها عَـنْ أيَّـامي

عَـسَـانى أنسَـى

وإذا بـي في الصَّـباح

أمَـام أيَّـام أخَــر!

*******

حين يُـعَـاكِـسُـني

ظِـلي في النَّـهَـار

أسْتـريـح

حِـيـن يُـعَـانِـدُـني حُـلـمي في الليْـل

أتـرُك وسَـادَتي

أجْـري كـَطفـل صَغِـيـر

أستبْـدلـُها بأخـرَى

ثُـم أنـتـظـر…!

*******

عَـلمَـتـني

مَفـاتِـنُ الحُـرُوف

سَـيِّـدَتـي

أن أشُــمَّ رَائِـحَـة الــوَرْد

في شَـفـتـيْـك.

وُجُـوهٌ عَمَّـدَتْهَا شَمْسُ الظّهيرَة

مَنسيٌّ فيَّ هُـناك

مَعزُولٌ في غُـربتي

أتوَسّدُ رَمادَ الوَقت

حائِـرٌ في ذُهُـول بين زَمنين

أغازلُ طقوسَ العُزلة في نفسي

كائنٌ خريفيٌّ يسكنني

تنمَحي التّجاعيدُ فيه من وَجهي

إذا صَـوْبُ الغَمام سقى جَبل « زَلاغ »

هذا الطّاعن في الصَّمت على أبواب فاس

يَـرْبِتُ على كتفيّ

مَتى أثقل البياضُ ما فوق رأسي

تتوالدُ صُوَرُ الرّبيع المُصفرّ في قسوَة المَنفى

وتُصبحُ ملجأ لصدَى المَواويل الحَزينة

تلمَع الدّمعة في مُقلتيّ

ويَهُـزّني الشّوق

أرَاني طائرًا صغيرًا

يرنو إلى احْمِرار الغرُوب في شمسي

كلما تذكّرتُ عِصِيًّا مُتلبّسات بمُلاحقة ظَهْـرِي

فراشات تُبَـلّلُ الجِبَاه المُشقّقة بعِـطر النّدى

تعبُ الرّجال في البَيادر

عَـرَقٌ مُجَفّفٌ فوق جِبَاه النّساء

وُجوهٌ عمَّدتها شمسُ الظّهيرة

مَنَاحَاتُ الحَيْقـون في بَرَاري القبيلة

نشيدُ الوَجَع يتجدّدُ فيّ على مَدار السّاعة

مَواويلُ الصّمت المُعَطل في داخلي

نسَجَتها الجدّات من الصّبر ولَحْن الحِنّاء

وما تبقّى من قناديل العُمر

يُنيرُ رَمادَ غُـربتي

قبل أن يُطفئها غيثُ تسلل من غَمَامَة

هاربٌ على الدَّوام من ظلي ومن أنايَ

ومن شَبيهي واختلاط العَناصر فيّ

لو أتمدّدُ الآن واحدٌ ووَحيد ٌ في عُـزلتي

فوق رُخام التّـرَاب المَعْجُـون بالعَـرَق

تحت ظلال شجرة زيتون مُعمّرة

تحضنُني جراحي القديمة فوق رَبْـوَة أطلُّ منها عليّ

يُنعشني ما تبقّى من أرَائِج زَهرات الثلج

أستمتع بابتهالات فقيه المَسجد الطّيني قبل طلوع الفجر

أحرسُ أعشاشًا غَـير مُحَصّنة بعلـوٍّ شاهق

وَحْـدَها طيورُ اليَمام قادرةٌ على تفسير أحلامي ورُؤاي

على تشكيل ضفيرات الحَالِمَات بالغَـدِ السّعيد

أرسمُ خرائط الرّبيع على شواطئ المِلح والأنهارٌ المَوسمية

وَخَـزُ « خُرْصَة » الباب العَـتيق يوجِعُ الخريف المُندَسّ في عُمري

رنّات الخُلخال النحاسي تهَـرْوِلُ نحو ضفاف القيامة

تحرّك فيّ لذة الاشتهاء الجنيني

تتوارى ذئابُ النّهار في الزّمَن السّائب

زُناة الليل يحرّرون ما تبقى من استعاراتهم على عَجَـل

يختصرُون التوَاء الطرقات إذا ما حَـلَّ الغِـياب

نِطافٌ تنبُـتُ في غير أحْـوَاضها

مثل كفيفٌ مُقعَـد أرَدّدُ أغاني الرُّعاة في جُنح الظلام

أطاردُ المَعاني الغامِضَة من حَولي

أصمتُ حينًا أو أصرخ في عُـزلتي

وأفوّضُ أمرَي للرّيح…!

أفـُـقٌ صَــخــريٌّ يُـحَــاصِـرُنـي!

لي وَجَـعي

وأفـُـقٌ صَخـريٌّ يُحَـاصِـرُني

أهْــرُب مِـنيّ

وأبْـدَأ في الحِكايَـة

أحْـكـي وأنَـا أمْـشـي َورَاءَ خُـطـَاي

حَـتى إذا مَا وَجَـدتـُني في النهَـاية وَحْــدي

وَيَـنتـَهي بـي الـمَسـيـرُ إليَّ

أنـدَم عَـلى أنَّـني مَشيْـت

حَـجَـرٌ، حَـجَـرٌ، حَـجَـر

لا أشجَـار من حَــوْلي

لا بَـشَــر،

إلا ظـلي وأشباحٌ لا تعـرفـُني

لا صَـبْـرُ، لا صُـبّـار

أبتـَعـدُ قليلا عَـن نـَعْــش الحِـكاية

وَأحلـمُ مثل مَـن حَـلمُـوا

عِـنـدَمَـا أتعَـبُ

تحْـمِـلني الرّيـحُ بَعـيدًا

وأبْـدَأ في الخَـطْـو على هَــوَاي

أنقـُـرُ على بَـاب الشـَّـوْق

مُـتأبطا غـُربَـتي

أمُـوتُ كـُل يَــوْم

ثم أحْـيَـى وأعُــودُ إلـيّ

المَكـان لـيْـس هُـو الزَّمَـان

المَكـان لـهُ حكايَـاتٌ أُخَــر

حَـيَــوَاتٌ أخَـر

أغَـاني أخـَر

مَـعاني أخـَر

في غُـرْبَـة المَـكـان

تقترب مِـنّـي خُـطواتـُها النّـاعِـمَة

وَتـتـَّسعُ عُـيُـون القـمَــر

أشـمُّ رائحة الـوَرْد في آثــار خُـفـّـَيْـها

فـَـوْق وجْـنَـتيها تتجَـمَّـع آلاف الفـرَاشات

كل الفـَراشَـات

يُـسـوّي « الدَّمْـسِيـري » أوتـَار رَبابَـته

يحُــومُ نَـحْـل الهَـوَى فـَـوق أزهَـار اللـوْز

أمَـنّـي النَّـفـسَ لـو أنَّ “سُـلطـَانَـة“ لـن تخْـلفَ وَعْـدَهَـا

أنظـُر إليهَـا، ثم أطِـيلُ النَّـظـر

تـَغْــرَقُ عَـيْـنيّ في مُـقـلتـيْها

حتى إذا مَـا جَــنَّ اللـيل

تشكـَّـلت صُورَتـَها ثـانِـيَـة

في المَـنـام…!

عَـرّافَـاتٌ تَعْـلِكْـنَ الكَـلام

أشجارُ التّين والزّيتون والزّيْـزَفون

تعرفني وأعرفها

وأشجار الدَّرْدار والصفصاف تركتُها ورَائي

وَحِين أعُـودُ إليّ

وإلى عُزلتي

تُفاجِئنُي غُـرْبَتي

أطِـلُّ من النّافِـذة

أرْفعُ سَلامِي للرّيح

هَل تُوصِلُ الرّيحُ سَلامِي للبَحر؟

الأبوَابُ أمَامي مُوصَـدَةٌ بإحكام

في صَحْـرَاء هذا الليل

تقتُـلني الهَزيمة ويُحْييني صَبْـري

لا أسوار عَالِـيَة ألوّحُ منهَا للرُّبّان

وزُرقة البَحر عَـنّي بَعِـيدَة

لم يكن أمَامي سِوَى شبحٌ يُرْعِـبُني

سَرَاب ليليّ

قمرٌ شاحبٌ يُضيءُ ما تبقى من ليل

في أقصَـى المَـدينة

وضبابٌ هاربٌ في السّماء

لا صوتَ هُنا لطائر البطريق

يَعْـلو شُرفتي

أبلغهُ حيرَتي الكُـبْـرى أو…

أوصيه أن يأتيني بفنجَان قهوَة سَاخِـنٍ من « سُلطانَة »

لكنّني لا أملكُ سِـوَى صَمْتي

إذْعَاني

وبعضُ آثامي ومَلامحُ الخَـريف

يَـشِحّ النّوم في عَـيْني

يَـشرُدُ النَّـوْم في جَفـنَي

أطلّ ثانية من النّافـذة

أدَاري غُـرْبَتي فِـيَّ

أنقشُ وَشْـمًا على وَجْه الغَمَام العَابِـر

أتصفّحُ خُدوشًا في وَجه القمَـرٍ

أصحُو من نَومٍ يُغالبُني

أعودُ ثانية إلى مُساءَلة الأزْمِنَـة

وفي زَحْمَة الأموَات مع الأحيَاء

تتَشكّل أمَامي رُؤوسٌ مُحَـنّطة

امرَأةٌ تلوكُ خَطيئَـتها أمام قوَارير عِطر فارغَة

وعرّافاتٌ تَعْـلِكْـنَ الكَـلام

تتراءَى لي أشلاءُ مُضيئة في عُـلب الليل

وأسرابُ نوارسٍ عَـابِـرَة في أقصَى المَدينة.

أعْـلنتُ الغِــياب

هُـناك

بدأ الوَشـمُ

هُـنا

بدأ الرَّسـمُ

هُـناك

تناسلت التـفاصيل

وهُـنا

كـَبُـرَت الحِـكايَة

….

هُـناك

تابعتُ الفـُصول

على رقصات طيُـور الوَرْوار

الحَجَـل والحَـمام

في سماء بلادي

هُـنا علمَتـني أنامِـل الرّيـح

أن أرقص على إيقاعات العَـدم

…..

هُـناك

تـَفتـَّح الـوَرد البَـرّي

في وجْـني حَـبيبتي

عَـصَّرت الشُّهْـد

هُـنا

ما أكـَـلت عَسلا

لكني تعلمت الصَّبر

على لسْـع النحل

….

هُناك

تعَـثرت خُـطواتي الأولى

في العِـشق

لكني لم أعرف العُـثار بعْـدَها أبدا

هُـناك قبَّـلت يَـد أمي

للمرة الأخيرة

تحت شجَـر الصَّـفصاف

هُـنا

آمَـنت بحَـظي

قرأت الفاتحة مُغْـمَض العَـيْـنين

على قـَدري

وأعلنتُ الغِـياب!.

لا أحدَ َتغَـزّل في القمَر

لا مأوى أذهب إليه

لا شارع، لا مقهى، لا مفرّ

مؤلم أن تجد نفسك وَحيدًا

وقد سكنَ الليل حزينا

وانطوى على نفسه

لم يظهر القمر هذه الليلة

لا أثر للنجوم

الخُطوات المُتسارعة للرّاجلين اختفت

لا أثر للزّحمة في الشارع

بقايا أرجل تبحثُ عن صداها القديم

فوق الإسفلت الأصمّ

لا أحَد يتغَـزّل بالقمَـر في الشرفات

أتكون القلوب قد هجرتها العاطفة؟

لا أحد يستمع نبضها في هذا الليل

والنظرات الطائشة خَـذلتها السُّطوح

كلُّ الشُّرفات فارغة

مُنكمِشة على نفسِها أمامَ حِجَابِ الليل ومُقفَـلة

والعَصافيرُ الصّغيرة فرت

تبحث عن حياة أخرى فوق صومعة حصينة

كم هيَ مِسكينة هذه العَصافيرُ الصّغيرَة

من يَسألُ عنِها؟

هيَ مَنسيَة تحت وجعها العاري

أو قابعَة في أعشَاشها العُلوية

تسترجع حنينها في الذاكرة

الفرَاشاتُ المُلوَّنة عطّلت لغاتها

فرَّتْ فجأةً من رَبيعِنَا

أطبقت أجنحَتها الصَّغيرة على أجْسَادها

واختفت وَرَاء أسْوَارنا في البَـرَاري البَعيدة

لا وَقت للتلصُّصِ على التنّورَات المُتآمِرَة مع الرّيح

أو في الشّوارع ومَحطّات القِطارَات

هل تعَطلت أحاسيسُ العُـزّاب والمُغرَمين

اختفوا من دُروب العِشق

حتى تتّضح مَلامحُ الآتي منَ الكلمَات

وتظهرُ إشرَاقاتنا الكُـبرى

الذكرَيات تجوبُ أركانُ البَيت

تستَعْصِي على النّسيان في جُـدران الذّاكرة

ذئـبٌ مُنـفــرد

سفري طويل

وهَذا الرّصيف

مرسى مهجور

أطل منه على الهاوية

أهو لي

لا مستقرّ…؟

تجاعيد الأخاديد

قسمات واجمة

رست على وجهي

قدماي بطيئتا الخطوات

طرَقتُ آخر الأبواب

عطشان

وعيني على قطرة ماء

فإذا بي دلوٌ عالقٌ في قاع بئر

أو ذئب منفرد

متعب، مرمي

في أبعد الخلوات!!

الحَظّ لُعبَةٌ لا أتْقِنُها

واقفٌ وقد سكنَ الليل

وحيد ٌ في الشُّرفة مُستتِـرًا في العَتَمَة

كأنّ البَـدرَ انزوَى في ليْـلِه فجأةَ

أخفى قناديله عن العُـيُون ونَام

أترَقّبُ أنِـينَ الصُّبح

سهرانٌ لوَحدي أسألُ نفسي مرّة

وهيَ في أخرى تُسَائِلني

ثم أعودُ إليّ وأنسَى المَنام

هنَاك حمامٌ في الأفق يحملُ أحلامًا وبشرى

أمَلٌ طائشٌ يُناديني

وثُـرَيّا تتهيّأ لتُوقِـدُ نورَها في ليْـلِ هذي السّماء

أصيحُ هَمْسًا وأتمَـرّدُ على صَمتٍ آلمَني

أصُوغُ ذكرياتي فيّ وقد هَجَـرتني

حينَ نفقَ بعيدًا عنّي ما مَضى من عُمري

أجدِّدُها بِطعم اللوز ولَـوْنِ الحِـنّاء

وأعودُ بمُقلتيّ نقـيّتين إلى المَعْدِن الأصيل

هَا زَمَني أمامي، واقفٌ ينتظرُ تحت سفح الجبل

لم أختَـر نسَبًا جديدًا وفصيلة دَمٍ تلائِمُني

حينَ خرجتُ عاريًا من نَبْعي

لكني لم أكُـن أعرفُ حينها أن الحَياة جديرَة بالإقامة

وأنّ الحظ لُعْبَةٌ لا أتقنها

لم أكُـنْ عَـرّافًا يلوّحُ للغَـدِ من مَنفاه

ولا برّاحًا يَجُول في الزّمَن الصّعب

يصدَحُ في المَنابِـر بالمَناحَات والشّعارات النيّئة

لن أسَاومَ اليَـومَ في الزّمَـن المَـوْبُـوء

أعَـقّـمُ برَاءَة طفولتي فيّ مُنتظرًا زَمَـن النّـقاهة

وُجُوهٌ تدوّنُ تجاعيدَها بالحِبْـر السرّي

أتْعَبَـتها خَطيئاتُها وخَـذلهَا صبرُها

أرْهَـقها حَمْـلُ كمّاماتٍ جَرْباء مُبللة بزَبَـد البَحر

تخضرُّ المَسافاتُ في عَـيْنيّ هناك على بُعد النّظر

تخبُو ألوانُ الرّبيع ورَاء جُـدْرَان الصّمت

أصواتُ العَصافير تصلني مَبْحوحة من ورَاءِ « زلاغ »

وتراتيلٌ الهَمس في صَمْت هذا الليل

ها نحنُ نواصلُ تعقيمَ ما تبقّى من أيّـام

نرتّـقُها أملاً في التِـئَام ندُوبٍ في وُجوهٍ مشرُوخَة

موتٌ نلبَسُه كل يوم في سَوادِ الليل

وآخرُ نخلعُه في ضوء النّهار

كلما فاجَأنا ظلُّنا في الصَّباح

أنّنا لا زلنا بعدُ أحيَاء…!

تخونني النبوءة

فنجان قهوتي غامض

هذا الصباح

وحيد، أحاول أن أستبين دوائره

تخونني النبوءة

وأغرق في غدران

الأسئلة

……..

حين يعاكسني الحلم

أترك وسادتي

أجري مثل طفل

فقد لعباه

أستبدلها بأخرى

ثم أنتظر طلوع الفجر

………

علمتني مفاتن الحروف

سيدتي

أن أنظر إليك

كي أشم رائحة العطر

بين شفتيك

تكونين لي

نعم

ستكونين لي

يوم أكون

أنا

لنفسي

تآمرُ الصمت

تآمر الصمت

عليّ

فباح بكل

أسراري…!!

رُبَـى شفتَـيك

يا أجمل الجميلات

إن كنت حقا أنت؟

لا تخافي

اقتربي مني أكثر

حتى أرى النور في عينيك

أتبع قبلاتي عن قرب

تتسكع على ربى شفتيك

إذا أنت تضحكين…!

أرَضَـات

أبواب طرقتها

طاقات أطلت منها

أمي

لو تعلمين

وحين انتبهت

لو تعلمين

وجدت قد أكلتها

في غفلة مني،

أرَضَـات

أنَـا من هُـنا

أنا من هنا

من هذي الأرض

وحدي

أهذي قبل المنام

يأفل قمري

تسح من عيني

دموع بطول عام

…….

أنا من هنا

واحد ووحيد

أقضي يومي طريدا

شريدا

لا أهل

لا أحباب

…..

أغض الطرف

أعتصر كل يوم صبري

أستبدل وساداتي

حجرا بحجر

ظلي شمسي – صبري

ما تبقى من أمل

خبأته تحت جفنيّ

…….

إخوتي حفاة عراة

أحلام ديدان أرض

دنياي مقبرة

الميتون نجوا من الهزيمة بأعجوبة

قبلي

عفا عنهم الموت

هم المدانون

حين تلبسني الإدانة

أيها المارون من هنا

من أمام وسادتي

مهما تنظروا

أو لا تنظروا

خذوا مني

درسا وعبر

إن لم تكن قلوبكم مثل وساداتي

صخر أو حجر..!

حبّـات مطر

سقطت حبات مطر

على وجنتيها

نبت زهر رمان

وورد

مددت يدي

لأقطف وردة

أبطأت قليلا

سبقتني أخرى

خطفتها

من يدي…!

خطيئة أخرى

لو كان الاختيار بيدي

لتركت غدي والمدينة

عدت الأدراج إلى قريتي

وأعلنت من الآن توبتي

أما وقد رفض قلبي استشارتي

يلزمني خطيئة

أخرى

خطيئة واحدة فقط

وأعلن

توبتي…!

سراب البحـر

قبل أن يستهويني سراب الصحراء

كنت هناك

أنا حفيد الجبل

وحدي حائر

خطواتي أمامي

ما أملك من سنوات عمري

تحت أقدامي

ورؤاي يراودها السراب عن نفسها

هارب من حر البرّ

خائف من موج البحر

أسترجع ملاحم أجدادي

يمتد الصمت الرّملي أمام ظلالي

والبحر يعانق الزرقة في مداه

أسترجع بعض خطواتي القديمة

على الشاطئ الرملي

ثم أعود ثانية

وأعدها ثالثة ورابعة.

………

البحر يعرفني

وأعرفه

كل مساء أعتلي منارات المدينة

أستفسره عن الأماني المنسوجة فيّ

عن وجعي الغامض

وعن أحلامي المتخلي عنها

هو دليلي إلى طراوة أجساد

حذرتني منها

أحاديث السماء

وعيون راقبتني من وراء حجاب

هناك

تركت خطيئاتي

وجئت مهرولا أسعى

ككل القادمين من البدو

أحمل استعاراتي

لغتي وخيمتي

أجرها فوق أكتافي

هائما كنته

أقتفي أثر الفراشات

مثل كل الحالمين بالغمازات

والعيون الزرق.

آه…

لو يبرئني هذا البحر من خطيئاتي

وأعود نقيا طاهرا

كما حلمي في الصباح

أو يعود هو

كما كان ثانية

إلـيّ…!

يُـغالبني الحَياء

هناك

قبالتي

ترقد خديجة أمي

في محرابها الأبدي

هنا

تتبعني نظراتها الحنونة كل يوم

وهي تراقبني

أهم بتقبيل رأسها

يغالبها الحياء

تسحبه في صمت

تطبطب على كتفيّ

بيد معرورقة

تشبعت برائحة التراب

أنحني

أهم بتقبيلها

تسحبها في صمت

أرفع عيني

وإذا بي أما صورة ثابتة

وثريا معلقة…!

صَهْـدُ القَبيلة

أنا المنسيُّ فيّ

أسمع نفسُ الأغنيات القديمة

تلاحقني

وقد نسَجَتها الجدّات من لحن الحِنّاء

ومَنَاحَات الحَيْقـون في بَراري القبيلة

لو أتمدّد الآن فوق رخام التراب

تحت ظلال بَرِّيَة أو زيتونة

هارب من اختلاط العناصر فيّ

زهرات الثلج في سفح الجبل

ابتهالاتُ الشيخ الوَقور في المسجد الطيني

أعشاشُ اليَمام الغير المُحصّنة بعلوٍّ شاهق

وحدها تعرفني

ضفيرات الفتيات القرويات وألوان الفراشات

شواطئ أنهار مَوسمية

أبْحَـثُ عَـنّـي فـيّ وفيك…!

بقلم: ادريس الواغـيش

يا أحلام مشاعري

عَـبثًا أبحثُ عنّـي

فـيّ وفيك، بين دفاتري وحُطام قصائدي

وسط صُفـرَة أوراق الخريف

لا أدري كم وَجهًا عشِقـتُه

كم طريقا مشيتُـه

بحثًا عنك وعنيّ

يا امرأة، لا أعرف كم مرّة عشقتك

كم زمنـًا عشتُه فـيّ وفيك

كم مَـرّة زارني طيفك

كنت لي سرابًا طاردتُ فيه أوهامًا

ضاعت مني فيه أحلامي

طاردتني شهـوَة الطفولة فيك

أما الآن، لا أعرف كم سأحيى بعدُ من زمَـن

إذ الكهولة تسابقني في عناد إلى غَـدي

تحفر كل يوم أخاديد على وجهي

وحين يعتريني سكون الليل

وقد تعبت من السفر في دنياك

تغازلني شفتا امرأة من بلور

يُـغريني قُـرصُ قـمَـر

حمُـْـرَته في استدارة وجنتيك

مسالك تطوف بي واشتباكات أطوف بها

حين يُـغالبني الشوق إليك

خارج أسوار جسدي المبعثر

في أرجاء شتاتي

أستيقظ على هَـدْي الخطيئة

أتحسّس أوراقي في الحاضر والماضي

أتهيأ لمتاهات أخرى قادمات

تقودني خطيئاتي خارج ندوب الأمس

أتبع في خجل خُـطواتي الحمقى

يلاحقني يأسي في أمسي

يؤنسني صمتي

يضيع وجهي في زحمة الوُجوه

وفي الصباح…

أحمل ما تبقى من أشلائي

وأعـودُ تائبًا منك إلـيّ…!!

تيَهَــان

من وَجدني تائها

يُعدني إليّ…!!

نكاية في الفراشات

من يسألني

وهذا العمر لي

أنا مالكه وصاحبه

أحمل وحدي عبء خساراتي

وما تبقى فيه من سنوات الضياع

لي

دليني الآن

على بقعة ضوء

قولي لي

ماذا سأرسم على جسدي

وقد أصبح مساحات للبياض

أأطفئ كل الأصوات

أأمحو كل الأوان من ذاكرتي

وأحتفظ بلون عينيك؟

علميني سيدتي

كيف أرسم الوردات كيف أطير

نكاية في الفراشات…!

وأعـودُ إليّ

متعب وتائه

تبحث عني خطواتي

تعتريني فداحة الفراغ

بين أوراق معلقة صفراء

وأخرى ذبلت

وصمت وداع آت

لا ريب فيه

ذكريات تطوف بي

هاهنا في أنحائي

أستيقظ على دبيب خطاي

أتحسسها

خطوة خطوة

هناك كنت، هناك نمت

هنا أتحسس صبري

أتهيئ لمسارات أخرى

وهناك أحيى عم آخر

فيما تبقى من سنوات أخرى

يتعبني صبري

يضيع وجهي في الضجيج

وزحمة الوجوه

في الصباح الموالي

أحمل ما تبقى مني

وأعود إليّ…!

زارني موتي مرّتين

زارني مَوتي مرتين

وأجله قـدري

نزلت السلالم مسرعا

أبحث عن توْبتي

أكياسُ بارودٍ في عينيّ

برميل غازٍ في دمي

وأعواد كبريت،

تنتظر من يخلصها

من قبضة يديّ…!!

مَنفاي َ اليَـومي

مَمْشايَ الصّباحي

أعرفه ويعرفني

نضارته تذكرني بمعالم الشيب

وبملاح الخريف

منه أمضي

أسيرُ إلى خَفايايَ

إلى منفاي اليَـومي

هو دليلي

يقصر تحت قدمي

أو يطول

ببطء يطويني

وزّارب أخضر

يذكرني بلغتي الأولى

بوجع العشق الموجع

باشتباكات شجر العليق

إذ يزهر جنب الساقية

بالورديات إذ تبسَم لطلوع الشمس

قبيل رحيلها في الصباح

يذكرني بذاتي وبنفسي

وبالبلدات القديمة

مَمشىً صغير يُلاحِقُـني

حين أفقد بوصلة المجاز

ألملمُ أحزاني

أطلُّ من ظلمة الليل على ذاكرة الحكي

وأفتح في القلب كنانيش الغياب

وأذكرُني واحدا من قطيع الذئاب

أتذكر الطفل الذي كنته

يخاف البَـرق لحظة الوَميض

يشقُّ حوَاف الطرقات بالأظافر

يبسط أجنحة الرّيح فوق تلال القُـرى

تزدحم النّعال تحت الأقدام إذ تتشعب الطرقات

أحِـنُّ إلى رقص السّنابل على إيقاع ريح شتوي

ورذاذ المطر يرشُّ وجهي على تخوم الحنين

أحن إلى التراب الملوَّن في أرجل الفلاحات

إلى جرات الكمنجات وأعراس الصيف

وألوان قوس قزح على أجنحةالطيور

إلى المَمشى الصغير، إذ أعبره مردِّدًا أغاني الرُّعاة

أذوب عشقا في لياليه المُقمرة

أتذكر أول خُطواتي فيه

إذ تغيّـر الناس وهو لم يتغيّـر

رحل المُشاة فيه وهو لم يرحل

كبرت أنا وبقي صبيا هو لم يكبُـر

عبرته في صغري وها هو اليوم يعبرني، يلاحقني

أحن إلى الطفل بداخلي يعبرني إذ أغمض عينيّ

تطاردني ملامحه الشاردة والقسَمات

أهرب منه إليّ حيث أنساه

ثم أعود إليه ثانية في ذات المساء

فيه، بدأت الطريق ذات عمر صبيّ

وها هو يعيدني قسرًا إلى نبع أبي

منه، أشرقت نوارة شمسي

أطل قرص القمر الأحمر على “ أيلة ” قريتي

فيه تآخى الحلم بالأمل

تناسلت أحلام الطين بين شقوق أظافري

تصالحت أقدامي مع الأشواك في مسارب العرصات

وعلى بعد خطوات منه

يرفع آذان المساجد كل يوم إلى السماء

تعلو أصوات الحناجر بمَخطوط الصّمغ

بحثا عن حبِّ إلهيّ وجاهِ نبيّ

من المَمشى الصغير بدأت رحلتي

وحين كبرت قرأت تعاويذ الغياب

لملمت حقائبي واستعجلت الرحيل وغادرت

وحين وصلت وجدتُ الماضي المُزمن فيَّ يحاصرُني

يتخطى حاضري، يهرول بي نحو طريق مُسيّج بالعَوْسَج

والآن، ها أنا حائر مثله

لا أملك سوى صدى كلماتي وبعض الذكريات

أركض وراء الفتاة التي أحببتها ذات عمر شقيّ

أجمع الحشائش مثل طائر اليمام

أقتفي أثر الحجل المندسّ بين شجر العليق

أشكو للهدهد الوحيد فوق شجر الخرّوب والبطم وحدتي

أتبع مسار الفراشات الهائمات

وحين أصبحت مسافرا محترفا

نسيت وصية أبي وحكماء القبيلة

أسرفتُ في الحلم وضعت في غياهب السراب

كما أصدقائي التائهين قبلي

وها أنا أعود خائبا إلى مَمشايَ الصغير

وقد طال بي الغياب بين تعب المسافات

أعُـدُّ خُطواتي وأدَوِّن حسرتي

نسيت كم كنت فيه وحدي

أقطف الزّهر المُشاع على جنبات الحقول

من الممشى الصغير قصدت المدرسة

تعلمت أبجديات الكلام ورنوتُ إلى مواعيد الغرام

انغمست في خلوات حميميّة مسروقة

لم يكن بعضها يمر على ما يرام

كم عُـدتُ منها مثخنا بالآلام

أندس بين دالية “ الشّبلى”

أقدم العناقيد قربانا لشفتي حبيبتي

ألتفُّ حول أغضان أشجار “ النّابوت” والدّردار

أقطف ما شاء لي من زهر الرُّمان

وأنتظر ما ستأتي به أسرَاب خطاطيف آخر المساء.