– فاس- عبد العزيز لفلاحي

تحتضن العاصمة العلمية فاس بفضاء الخيل فعاليات النسخة الاولى للمعرض الوطني للفخاروالزليج التقليدي ودلك خلال الفترة الممتدة من 20 الى غاية 29 دجنبر 2019 تحت شعار » قطاع الفخار والزليج التقليدي مساهمة وازنة في المنظومة الاقتصادية » ودلك من تنظيم غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس وبدعم من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي مجلس الجهة ومجلس جماعة فاس ومجلس عمالة فاس وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية ومن اجل تسليط الضوء على هدا الحدث عقدت غرفة الصناعة التقليدية بالجهة تحت اشراف رئيسها ندوة صحفية عرفت مشاركة مكثفة لمختلف وسائل الاعلام وتهدف هده الدورة حسب تصريح المنظمين خلال هده الندوة الى انعاش ورفع قيمة هدا القطاع عبر التعريف بمهنها لدى العموم وتحفيز صناع الخزف والزليج التقليدي من خلال التعريف بابداعاتهم ومهاراتهم الحرفية وفتح المجال امامهم لتكريس دينامية جديدة في مجال التسويق وترويج منتوجاتهم مما سيكون له انعكاس ايجابي على اوضاعهم الاجتماعية والمساهمة في المنظومة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص الشغل وجلب العملة الصعبة نظرا للقيمة والجودة العالية التي تميز هدا القطاع خاصة بالنسبة للدول الاجنبية .ويشارك في المعرض الوطني الاول للفخار والزليج التقليدي الدي سيقام على مساحة 4000 متر مربع 120 عارض وعارضة من مختلف ربوع المملكة منهم حوالي 80 في المائة يمثلون الصناع بالجهة كما يضم ايضا عدة فضاءات منها

*فضاء التحف الفنية ومنتجات خرجي مؤسسات التكوين المهني

* فضاء خاص بالحرفيين الشباب

*فضاء تجاري مخصص للبيع

* فضاء العتاد التقني

* فضاء المؤسساتي

* فضاء خاص بالاطفال

اما فيما يخص الجانب العلمي لمعرض فستنظم طيلة ايام المعرض ندوات وموائد مستديرة حول قطاع الفخار والزليج التقليدي سيؤطرها خبراء وباحثون وعلى هامش هده الندوات سيستفيد الصناع والحرفيين من دورات تكوينية لتقوية قدراتهم الابداعية كما تم تخصيص فقرة للاحتفاء بابرز المعلمين الدي بصموا هدا القطاع بمهارتهم المتميزة وطاقتهم الابداعية وضمنوا استمرارية هده الحرفة هدا الى جانب استمتاع الزوار والعارضين بعروض فنية لفرق فلكلورية وتراثية مسوحات من التراث المغربي الاصيل