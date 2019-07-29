صرخة الوجدية المناضلة في صفوف حزب العدالة والتنمية : ايها » الوجادة » الاحرار حان وقت قول « كفى نحن لا نلعب لا يليق هذا لا بسننا ولا بقناعاتنا فنحن لسنا للبيع «
Fatiha Bouallala
الى اعضاء حزب العدالة والتنمية باقليم وجدة المشطبين عليهم باستثناء الاستثناءات
الموضوع : بطاقة عضويتي
يؤلم قلبي ان ارمي بطاقتي في القمامة و هي تعني لي الكثير تعني
*محاربة الفساد المادي المعنوي الثقافي ووو..
* الاصلاح الذي طالما حلمنا به ونحن نتطلع على بلدان غربية
*المساواة ولا لذي القربى ولا ذي مال او جاه
*القانون فوق الجميع مهما علا شأن البعض
وأشياء أخرى كلها جميلة
ولم يخطر على البال ان الامانة العامة للعدالة والتنمية تشطب علي وتلغي عضويتي انا و الكل (كل الاقليم ) باستثناء القليل ظلما وعدوانا بمعنى دون ان نخل بأي مادة من مواده
ضاربة كل المعاني التي تحملها بطاقتي
انتم اعضاء الحزب وجدة والنواحي ايرضيكم ما حدث ؟ أكيد لا
الجاني سلب منا بطاقتنا كرها وظلما هل يمكن ان يفكر اننا سنطرق بابه ونحن « وجادة » أنافتنا تاج من ذهب ؟؟؟
ممكن ان يفكر
تفكيره شأنه اما أنا أقولها جهرا وانا سيدة حرة استاذة تصنع الرجال والنساء : » لن أجدد عضويتي » » لن اجدد عضويتي »
ايها القواعد بالاقليم وصلتكم الرسالة مرروها الى القرية والمدينة
ايها » الوجادة » الاحرار حان وقت قول « كفى نحن لا نلعب لا يليق هذا لا بسننا ولا بقناعاتنا فنحن لسنا للبيع »
والسلام عليكم ورحمة الله
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