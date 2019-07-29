الى اعضاء حزب العدالة والتنمية باقليم وجدة المشطبين عليهم باستثناء الاستثناءات

الموضوع : بطاقة عضويتي

يؤلم قلبي ان ارمي بطاقتي في القمامة و هي تعني لي الكثير تعني

*محاربة الفساد المادي المعنوي الثقافي ووو..

* الاصلاح الذي طالما حلمنا به ونحن نتطلع على بلدان غربية

*المساواة ولا لذي القربى ولا ذي مال او جاه

*القانون فوق الجميع مهما علا شأن البعض

وأشياء أخرى كلها جميلة

ولم يخطر على البال ان الامانة العامة للعدالة والتنمية تشطب علي وتلغي عضويتي انا و الكل (كل الاقليم ) باستثناء القليل ظلما وعدوانا بمعنى دون ان نخل بأي مادة من مواده

ضاربة كل المعاني التي تحملها بطاقتي

انتم اعضاء الحزب وجدة والنواحي ايرضيكم ما حدث ؟ أكيد لا

الجاني سلب منا بطاقتنا كرها وظلما هل يمكن ان يفكر اننا سنطرق بابه ونحن « وجادة » أنافتنا تاج من ذهب ؟؟؟

ممكن ان يفكر

تفكيره شأنه اما أنا أقولها جهرا وانا سيدة حرة استاذة تصنع الرجال والنساء : » لن أجدد عضويتي » » لن اجدد عضويتي »

ايها القواعد بالاقليم وصلتكم الرسالة مرروها الى القرية والمدينة

ايها » الوجادة » الاحرار حان وقت قول « كفى نحن لا نلعب لا يليق هذا لا بسننا ولا بقناعاتنا فنحن لسنا للبيع »

والسلام عليكم ورحمة الله

منقول