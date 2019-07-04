أفق أنقى… ـ شعر ـ

أفق أنقى…

هذا المساء أسأل ربيع الحياة

أين ربيعي؟

أين وشاحك المرصع بالأمل؟

أين الصمت الناطق؟

أين الوهم الأبدي؟

أينك يا حياة الربيع ويا ربيع الحياة؟

أين الأيدي التي تصفق مرحا؟

أين الكلام الشجي الممزق

والآمال اللذيذة

على حبات الرمل

على رنات سائق القلوب

ضوء شموع الربيع

غربة الضحكات المتتالية

عيون جاحظة شاحبة

آهات مبهمة محتشمة

لم يعد الوقت يساير ربيعي

لم يعد للطيش الطفولي مكان

و لليقين مستقر

أعشق خطوط يد خاطت النمرق

اعتراش كلمات نائية

ارتداف قلب سمح

أوجبت الغرامة على نفسي

واستعجمت أحاسيسا استعصى فهمها

تذرعت الآهات كما البعير في سيره

إملاق وامتداد

انحسار وانفساح

أشعلت السنان العريض

ضوء خافت يحوم بي

أنور نجم الصباح

فأينك يا ربيعي…؟

أدركني الفراغ القاتم

نيرات الليل تلوح لي

على شرفتي…

أستقي أخبارك

ألمس الليل

أرتقب قطرات الندى

أتندى عطشي

فأينك يا ربيعي…؟

بقلم: ورد ية الفقير