مهرجان مفاحم الدولي السابع لمسرح الطفل بجرادة/يحي هورير

تنظم فيدرالية جمعيات إقليم جرادة مهرجان مفاحم الدولي السابع لمسرح الطفل أيام 27-28-29يونيو2019تحت شعار « مسرح الطفل ثقافة الأجيال » بالمركز الثقافي بجرادة ،المهرجان سيعرف مشاركة فرق دولية من بلجيكا ––الجزائر-سلطنة عمان إضافة إلى فرق وطنية محترفة من أكادير-تازة – فاس- الداخلة – وجدة وجرادة .وستنظم ندوة فكرية حول مسرح الطفل يؤطرها دكاترة مختصين في مجال المسرح وهم كالاتي

الدكتور بنيونس بوشعيب من وجدة

الدكتور مصطفى سلوي من وجدة

الدكتور فؤاد عفاني من وجدة

إضافة إلى ورشة في الإخراج المسرحي من تاطير الفنان خالد امريمي وسيتم تكريم وجوه فنية مرموقة على الصعيدين الوطني والمحلي

الفنان جواد العلمي من الدارالبيضاء

الفنان لخضر مجدوبي من جرادة

الفنانة مريم بنلعلى من جرادة

وقد تم اختيار لجنة تحكيم مكونة من الفنانين

الفنان امحمد الشريفي من الرباط

الفنان توفيق ناديري من الدار البيضاء

الفنان بوسرحان الزيتوني من الدارالبيضاء