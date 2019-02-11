فيدرالية جمعيات اقليم جرادة : اعلان

فيدرالية جمعيات اقليم جرادة

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تعلن فيدرالية جمعيات اقليم جرادة عن تنظيمها النسخة السابعة لمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل باقليم جرادة في الفترة الممتدة من 27الى29يونيو2019 ،هذه الدورة اختير لها شعار

« مسرح الطفل ثقافة الناشئةوالاجيال »

الدورة ستحمل اسم الفنانة »ثريا جبران »،وستعرف مشاركة فرق دولية وفرق وطنية محترفة وسيتم تكريم بعض الوجوه المسرحية ،كما ستنظم ندوة فكرية حول مسرح الطفل و ورشات في كل من فن التشخيص والكتابة المسرحية .

فعلى الراغبين في المشاركة ارسال مشاركاتهم عبر البريد الالكتروني: FEDERATIONJERADA @GMAIL.COM

الوثائق المطلوبة :

-نسخة من الملف القانوني.

-سيرة ذاتية CV عن الفرقة واهم مشاركاتها.

-ملخص المسرحية.

-صور خاصة بالعرض المسرحي.

-قرص مدمج للعرض المسرحي.

-ملحوظة :

-يجب الا يتعدى عدد أفراد الفرقة المسرحية 10اشخاص.

– تتحمل الفيدرالية مصاريف التغذية والايواء طيلة ايام المهرجان .

-كل ملف لم يستوف شروط المشاركة يعتبر ملغى.

-ستتشكل لجنة مختصة لانتقاء العروض المشاركة في المهرجان.

– آخر أجل لقبول المشاركات هو 30أبريل2019.

– الاتصال بمدير المهرجان 0662214083.

مدير المهرجا ن رئيس الفيدرالية

يحي هورير عمرو الهواري

فيدرالية جمعيات اقليم جرادة

مطبوع المشاركة

-الفرقة /الجمعية :

-المدينة/الدولة :

-رقم الهاتف :

-البريد الالكتروني :

-عنوان المسرحية :

-تأليف /اقتباس :

– إخراج :

-سينوغرافيا:

-الممثلون : – ذكور : – إناث :

-مدة العرض :

-اسم المسؤول عن العرض:

ملخص المسرحية :

التزام

أنا الموقع اسفله :

السيد(ة):

الصفة :

أشهد وألتزم التزاما تاما بالمشاركة في مهرجان مفاحم الدولي السابع

لمسرح الطفل المنظم أيام 27-28-29يونيو2019 تحت شعار

« مسرح الطفل ثقافة الناشئةو الاجيال »

بالمركز الثقافي بجرادة مع احترام جميع شروط المشاركة .

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