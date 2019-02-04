ارباب المقاهي بوجدة يلوحون بالاضراب اذا لم تتم الاستجابة لمفلهم المطلبي

بيان:

عقدت جمعية أرباب المقاهي إجتماعا موسعا مع أرباب المقاهي يوم الجمعة فاتح فبراير الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق، حيث تم إطلاعهم على مستجدات اللقاءات مع مختلف المصالح لجماعة وجدة من أجل مراجعة القرار الجبائي المتعلق بالقطاع التي أثقلت كاهلهم، وخاصة توصلهم بالمراجعات حول رسم الستائر والاطناب بمبالغ خيالية، حيث طالب مكتب الجمعية وتمثيلية المقاهي بالتراجع عنها وكذا التخفيض من رسم محال بيع المشروبات وإعادة النظر في ثمن المتر المربع من استغلال الملك الجماعي المؤقت .

وبعد نقاش مستفيض أعرب أرباب المقاهي المنخرطين بالجمعية رفضهم الطريقة والمعايير المعتمدة في إستخلاص الرسم على الستائر والاطناب ومطالبتهم رئيس جماعة وجدة بالتراجع عنها وإبقائها بالرسم المعتاد تحصيله من قبل بحكم الظرفية الاقتصادية المتأزمة والركود التجاري التي تمر منها المدينة بصفة خاصة والجهة بصفة عامة، وقرروا بإجماع الحاضرين على إغلاق محلاتهم كشكل إحتجاجي تعبيرا عن تدمرهم من القرارات الأحادية الجانب دون تفعيل المقاربة التشاركية وفق منطق لا ضرر ولا ضرار، وكذا التخفيض من الرسم الجبائي على محال بيع المشروبات ومراجعة ثمن إستغلال الملك العمومي والتعامل الجدي مع الملف المطلبي لجمعية ارباب المقاهي وإدراجها كنقطة في جدول أعمال دورة إستثنائية لمجلس جماعة وجدة.