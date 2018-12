Des dirigeants des quatre coins du Monde se réunissent à Marrakech pour l’adoption du Pacte mondial sur la migration

Plus de 150 gouvernements représentés par leurs chefs d’État, chefs de gouvernement ou hauts fonctionnaires se réunissent à Marrakech les 10 et 11 décembre à la Conférence intergouvernementale de haut niveau pour l’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Cette Conférence se tient sous les auspices de l’Assemblée générale des Nations Unies et est accueillie par le Royaume du Maroc. Outre les responsables gouvernementaux, plus de 700 partenaires, dont des représentants de haut niveau de la société civile et des secteurs privé et public, ainsi que des migrants, participeront à des discussions sur les possibilités de partenariats novateurs, la collaboration et les initiatives intersectorielles avec les gouvernements.

Louise Arbour, Représentante spéciale des Nations Unies pour les migrations internationales et Secrétaire générale de la Conférence intergouvernementale, a souligné que » l’adoption du Pacte sur les migrations est une réaffirmation des valeurs et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et dans le droit international « . « Mais c’est la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration, a-t-elle ajouté, qui changera à jamais la façon dont la communauté internationale gère la mobilité humaine.

Aussi; Mme Arbour a salué les efforts du Royaume du Maroc pour créer un environnement inspirant pour lancer » l’un des projets marquants de notre génération « . « Le Pacte de Marrakech restera la référence pour toutes les initiatives futures en matière de mobilité humaine transfrontalière « , a-t-elle ajouté.

Pour sa part; Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, devrait ouvrir la Conférence. Parmi les autres orateurs à la cérémonie d’ouverture figuraient la Présidente de l’Assemblée générale, María Fernanda Espinosa Garcés ; le Président de l’Organisation internationale des employeurs, Erol Kiresepi ; et la co-fondatrice de l’organisation OneChild Cheryl Perera.

Selon les organisateurs, cette etalée sur deux jours (10-11 Décembre 2018) se concentrera sur l’encouragement d’une réflexion créative et coopérative autour de la gamme complète des objectifs du Pacte, avec des discussions spécifiques sur la mise en œuvre, l’innovation et les partenariats. Un débat en plénière donnera aux États membres l’occasion d’annoncer officiellement des initiatives et de confirmer leurs engagements politiques à l’égard du Pacte.

Deux dialogues se dérouleront parallèlement à la plénière, réunissant des panélistes de haut niveau de différents secteurs. Parmi les orateurs figuraient Mme Madeleine Albright, Présidente du groupe Albright Stonebridge, M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mme Tendayi Achiume, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance, M. David Fine, responsable mondial de la pratique de McKinsey dans le secteur public et social, Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Panel de haut niveau sur les migrations internationales en Afrique, Mme Manuela Carmena Castrillo, maire de Madrid, Dr Joanne Liu, présidente de Médecins sans frontières et M. Tarik Yousef, directeur du Brookings Doha Center.

DNES: Mohammed Drihem