تجديد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (كش) بتاوريرت

الكونفـــــدرالية الديمقراطية للشغل

النقـــابة الوطنية للتعليم

المكتب الإقليمي لتاوريرت

بلاغ إعلامي

يوم الأحـــــد 02 دجنبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا ، تم عقد مجلس إقليمي من أجل تجديد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت وذلك تحت إشراف الكاتب الجهوي الأخ نجيم أجعير وبحضور الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأخ عـــــبد العزيز الرامي .

وبعد الاستماع إلى المداخلة القيمة للكاتب الجهوي الذي قدم تشخيصا دقيقا للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ، وكذا المحطات النضالية التي خاضتها النقابة الوطنية للتعليم ، تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما ،وبعدهـــــا تم انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي الجـــــــــــــــديد الذي تشكل من الأعضاء الآتية أسماءهم :

الكاتــــب الإقليمي : عبد الفتاح عزاوي

نائبه الأول : أحمد بيبيش

نائبه الثاني : عبد الله كيساري

الأمين : محمد وزان

نائبه الأول : رشيدة حيتان

نائبه الثاني : أمين لشقر

مستشارون مكلفون بمهام : عبد القادر عيساوي ،عاشور ارنو ، رمضان الصالحي ،رشيد بولحية ،عبد العزيز أزكاني

عن المكتب الإقليمي

عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عاشت النقابة الوطنية للتعليم عاشت الشغيلة التعليمية