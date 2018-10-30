الخلية النسائية التابعة للمجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة في صلب العناية بقضايا المرأة وشؤون الأسرة

المجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة‎

مواكبة للاحتفال باليوم الوطني للمرأة، وفي إطار الاستعداد لتخليد ذكريي المسيرة الخضراء المظفرة وعيد الاستقلال المجيد، نظمت الخلية النسائية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي لإقليم جرادة الملتقى الإقليمي الثاني للمرأة تحت شعار « المرأة: رسالة، مسؤولية، وعطاء » بالمركز الثقافي بجرادة يوم السبت 27 أكتوبر 2018، بحضور لفيف من المرشدات والواعظات والمحفظات ومؤطرات محو الأمية وبعض الفعاليات النسائية من المجتمع المدني.

افتتح اللقاء بكلمة قيمة لفضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي بجرادة، حيث رحب بالحضور الكرام، مثنيا على جهود الخلية النسائية فيما تقدم من خدمات جليلة في مجال العناية بشؤون المرأة وقضايا الأسرة، مشيدا بتلكم المنجزات التي حققتها في مجالات اشتغالها، مستثمرا فضيلته هذه المناسبة ليتحدث بإحاطة وإلمام عن مظاهر وصور تكريم المرأة في القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة النبوية، مشيرا إلى جملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية… التي تمتعت بها المرأة في رحاب الشريعة الغراء، مبرزا مكانة المرأة باعتبارها شريكة للرجل في صناعة الحضارة الإسلامية، وبناء نهضة الأمة في عصور الإسلام الزاهرة، من خلال استعراض بعض النماذج والأمثلة والشواهد من التاريخ الإسلامي المشرق، داعيا المرأة المسلمة إلى القيام برسالتها النبيلة في تربية الأجيال الصالحة، والإسهام إلى جانب أخيها الرجل في حماية الأسرة وصيانة المجتمعات وحماية ثوابت الأمة، إلى جانب القيام بواجباتها في بناء العمران.

على إثر ذلك تناولت الكلمة المشرفة على الخلية النسائية الأستاذة حادة عدة لتذكر الحضور بداية بأهداف هذا الملتقى، ولتبسط الحديث في بيان جملة من المنجزات التي حققتها الخلية النسائية التابعة للمجلس العلمي المحلي بجرادة في إطار المحاور الكبرى التي تشتغل عليها، حاثة المتعاونات مع المجلس العلمي المحلي على الإسهام في إنجاح هذه البرامج المهمة، ودعم مختلف أنشطة المجلس العلمي المحلي. بعد ذلك تم عرض شريط مصور يوثق عمل الخلية خلال السنوات الماضية.

ليأتي وقت تكريم المشرفة على الخلية النسائية وبعض الوجوه النسائية من المتعاونات مع المجلس العلمي المحلي بهدايا رمزية.

وبعد استراحة قصيرة، استأنفت فعاليات هذا الملتقى بمحاضرة مركزية للدكتورة أسماء مسرة في موضوع « المرأة المغربية في ظل الإصلاحات الدستورية والقانونية الأخيرة » حيث أثنت بداية على الجهود التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي خدمة للشأن الديني، شاكرة له استدعاءها لتأطير هذا الموضوع المهم، حيث افتتحت مداخلتها القيمة بذكر بعض مظاهر حماية المرأة في الشريعة الإسلامية، لتتحدث بعد ذلك عن أهم المستجدات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة المرأة المغربية وتبويئها المكانة التي تستحق، من خلال قراءة قانونية معمقة في بعض فصول الدستور، وجملة من المواد القانونية ذات العلاقة بمدونة الأسرة، وقانون محاربة العنف ضد النساء ونصوص قانونية أخرى، خاتمة كلمتها الطيبة بدعوة الحاضرات إلى ضرورة قيام المرأة بدورها الرسالي في العناية بالأسرة وحمايتها من جميع ما يمكن أن يمس سلامتها واستقرارها.

وبعد فتح باب المناقشة والإجابة عن أسئلة المتدخلات، ختم اللقاء بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين بالخير والسداد والتوفيق