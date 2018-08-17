16غشت 2018

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للأمن الوطني

ولاية أمن وجدة

الخلية الولائية للتواصل

بيان حقيقة

تعاملت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل جدي وسريع، مع مقطع فيديو تم تداوله أمس الأربعاء 15 غشت الجاري على شبكة الانترنيت، يوثق لعملية حجز بضاعة معروضة للبيع على متن دراجة ثلاثية العجلات، مصحوب بتعليق مفاده قيام عناصر الشرطة بالاستيلاء على هذه البضاعة بدون وجه حق، وفتحت بشأنه بحثا أظهرت نتائجه المعطيات التالية:

بتاريخ 14 غشت الجاري، وأثناء قيام اللجنة المشتركة المكلفة بتحرير الملك العمومي بمدينة وجدة بمهامها على مستوى سوق طنجة، أظهرت عملية مراقبة أمنية أن صاحب دراجة ثلاثية العجلات تستعمل في بيع الفواكه لا يتوفر على الوثائق القانونية لعربته، الأمر الذي اقتضى حجز بضاعته من قبل السلطات المحلية، فيما تكلفت عناصر شرطة المرور بإخضاع سائق الدراجة ومالكها المفترض للإجراءات القانونية الضرورية.

على الفور، عملت عناصر شرطة المرور على قطر الدراجة النارية وإحالة مالكها على دائرة الشرطة المختصة ترابيا، وذلك لمباشرة الأبحاث الضرورية إلى أن تم التحقق من سلامة وضعيتها القانونية.

وإذ تنفي المديرية العامة كافة الادعاءات والاتهامات الكاذبة الموجهة لعناصرها في هذا المقطع، فهي تؤكد أن الأمر يتعلق بعملية تندرج في إطار مهام الشرطة الإدارية، تعاملت مصالح الأمن مع الشق المتعلق منها بمخالفة مدونة السير والجولان.