إعلان : جماعة وجدة تضع رهن إشارة السكان مرافق المجازر صبيحة عيد الأضحى

ينهي رئيس مجلس جماعة وجدة السيد عمر حجيرة إلى عموم ساكنة المدينة الذين لا يتوفرون على فضاءات كافية للذبح، أن الجماعة ستضع رهن إشارتهم مرافق المجازر الجماعية الكائنة بحي التقدم صبيحة يوم عيد الأضحى المبارك إلى حدود صلاة الظهر من أجل نحر الأضاحي . هذا، وبهذه المناسبة الكريمة ستقوم شركة سيطا البيضاء بتوزيع أكياس خاصة بجمع مخلفات الأضحية على عموم الأسر من أجل الحفاظ على نظافة المدينة وتسهيل مأمورية عمال النظافة لجمع النفايات الخاصة بالعيد.

جماعة وجدة