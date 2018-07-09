نصـر الديـن بوشقيـف ضيفـا علـى الصالـون الأدبـي بوجـدة

وسط حضور ثقافي نوعي حل الفنان المغربي – الفرنسي المتعدد المواهب نصر الدين بوشقيف ضيفا على الصالون الأدبي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بمدينة وجدة، عشية السبت 7 يوليوز الجاري 2018، في لقاء مفتوح مع الجمهور تناول مجموعة من المحاور التي تمس المجالات التي يشتغل بها بوشقيف، من شعر ومسرح وترجمة وغيرها: المسار والتأريخ والفلسفة والهوية والاشتغال والإكراهات وغير ذلك.

كما تميز اللقاء الذي نشطه محمد العرجوني بعرض مقتطفات من شريطين صحفيين حول المبدع وأعماله، كما تقدم بشهادات في حق « نصرُه » بوشقيف كلٌّ من الشاعر محمد بنطلحة الذي ترجم بعض أشعاره إلى الفرنسية، ورفيقيْه المسرحييْن مصطفى الرمضاني وبلعيد أبو يوسف، شهادات وثقت لكثير من العناصر التاريخية والفنية والشخصية التي جمعتهم بالمحتفى به.

وبهذا النشاط اختتم الصالون الأدبي برنامجه الثقافي لموسم 17/18 كما ذكر منسق الصالون سعيد عبيد في كلمة افتتاحية، على موعد لقاء متجدد مع برنامج حافل للموسم الآتي نهاية شتنبر المقبل.